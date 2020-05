Coronavirus in UK, allo studio per i prossimi giorni la riapertura dei mercati e dei siti del National Trust

Boris Johnson e il governo britannico stanno pensando alla riapertura dei mercati, dei concessionari di automobili e a riconsentire feste in giardino nei prossimi giorni.

La lunga strada della Gran Bretagna verso la normalità post coronavirus potrebbe inoltre vedere riaprire il mese prossimo i parchi del National Trust e la fine del divieto alle attività all’aria aperta. Lo riferisce stamani l’Evening Standard.

Secondo quanto riposrati, ad alcuni negozi non essenziali potrebbe essere dato il via libera per riaprire le loro porte a partire da giugno. Una fonte del governo ha dichiarato che “dalle prove scientifiche emerge chiaramente che il tasso di infezione è molto meno probabile all’aperto. Quindi stiamo cercando di aprire la vita all’aria aperta. Ma con prudenza”.

“Il distanziamento sociale deve continuare e se c’è il minimo accenno di aumento del tasso di infezione o di persone in giro in grandi gruppi, il Primo Ministro fermerà le riaperture”. Negozi e attrazioni riceveranno una guida per tornare alla normalità dal 1 giugno prossimo.

Si prevede che il Primo Ministro discuterà del prossimo allentamento delle restrizioni in una riunione del Gabinetto lunedì 25 maggio. Ci si aspetta inoltre che fornisca maggiori dettagli sul sistema di test, track and trace del Regno Unito che è stato finora rallentato da ostacoli tecnici e logistici.