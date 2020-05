Coronavirus, la Francia pronta a imporre la quarantena a chi viene da Regno Unito a partire dall’8 giugno

Le persone che arriveranno in Francia dal Regno Unito dall’8 giugno in poi dovranno autoisolarsi per 14 giorni: è questo l’annuncio del governo francese che quindi stabilisce una sorta di reciprocità dopo che l’Home Secretary britannico Priti Patel aveva ieri stabilito un identico piano di quarantena per i visitatori del Regno Unito dalla stessa data.

La Francia ha affermato che imporrà misure reciproche per qualsiasi paese europeo che imponga una quarantena: anche i viaggiatori che arriveranno in Francia dalla Spagna in aereo dovranno entrare in quarantena già da lunedì.