Coronavirus, la situazione in Francia e a Parigi: rimborso complessivo di 100 euro per gli abbonati Navigo per i trasporti

Secondo i dati diffusi ad oggi, venerdì 17 aprile 2020, il virus Covid-19 colpisce 2.159.267 persone nel mondo e ha ucciso un totale di 145.563 vittime.

In Francia, secondo l’ultima valutazione comunicata dalle autorità sanitarie in merito alla pandemia di COVID-19, sono stati identificati 108.847 casi e 17.920 decessi in totale (11.060 negli ospedali e 6.860 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Ieri, giovedì 16 aprile, ci sono 417 decessi negli ospedali in 24 ore (514 nel giorno precedente) e 336 decessi nei centri medico-sociali. Ci sono 6.248 persone in terapia intensiva: un dato in calo per l’ottavo giorno consecutivo.

Secondo gli ultimi dati dell’agenzia sanitaria regionale, a giovedì 16 aprile nella regione dell’Ile-de-France si sono verificati 4.359 decessi in totale con 190 morti nelle ultime 24 ore (203 il giorno precedente). Attualmente, 2.401 persone sono in terapia intensiva (78 in meno rispetto alle 24 ore precedenti).

In seguito all’estensione dell’isolamento disposta dal governo per combattere il coronavirus in Francia, Valérie Pécresse annuncia un “gesto ulterioe” per tutti i viaggiatori abbinati al Navigo Pass. In un’intervista a Le Parisien, il presidente della regione dell’Île-de-France specifica che “agli abbonati annuali potranno essere rimborsati altri 25 euro”, oltre ai 75 euro per il Pass, per un totale di 100 euro.

Come avvenuto a margine degli scioperi dei trasporti pubblici contro la riforma delle pensioni, gli abbonati del Pass Navigo saranno rimborsati per il loro biglietto in Ile-de-France per il mese di aprile. Un primo annuncio era arrivato il 29 marzo, ora una nuova intervista, pubblicata ieri 16 aprile, in cui ci si spinge ancora oltre: “Dato che il confinamento sarà esteso fino al 10 maggio, abbiamo deciso di fare un gesto ulteriore per tutti i nostri viaggiatori abbonati – le parole di Valérie Pécresse. – L’obiettivo è quello di coprire l’intero periodo fino alla fine dei provvedimenti restrittivi. Gli abbonati annuali potranno essere rimborsati di ulteriori 25 euro. Ciò comporterà un totale di 100 euro. Per gli abbonati Navigo Senior e Imagine R, saranno ulteriori 12 euro o 50 euro in totale “.

Le Parisien specifica inoltre che anche gli abbonati al Pass Navigo mensile che hanno rinnovato l’abbonamento durante il periodo di isolamento potranno beneficiare di un rimborso. Resta tuttavia escluso il Pass Navigo settimanale.

Va specificato, tuttavia, che questa nuova misura deve ancora essere votata da un consiglio straordinario di Mobilités Île-de-France, previsto per venerdì.

Concretamente, gli abbonati al Pass Navigo dovranno connettersi a maggio su una piattaforma dedicata per essere rimborsati. “Ho chiesto alla SNCF che la piattaforma di rimborso sia pronta il prima possibile, prima della fine del contenimento”, ha aggiunto il presidente della regione Ile-de-France, specificando come questa misura di rimborso dovrebbe costare “oltre 130 milioni di euro” a Mobilités Île-de-France.