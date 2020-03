Coronavirus: Tarquinia Lido, fermati camperisti risultati residenti a Codogno. E domani nuova disinfezione solo per il Lido

Il Comune di Tarquinia informa che domani, 15 marzo 2020, a partire dalle 10 e fino alle 15, verrà effettuata la disinfezione a Tarquinia Lido.

Durante le operazioni, si raccomanda di non uscire di casa, tenere chiuse porte e finestre, evitare di lasciare la biancheria stesa, proteggere gli animali domestici evitando che possano avere contatti diretti o indiretti con le sostanze utilizzate, anche rovesciando le ciotole, lavare accuratamente i prodotti dell’orto prima di consumarli.

Non si sa se la decisione sia legata alla vicenda, diffusa stamani dalla stampa locale, della presenza di camperisti fermati in mattinata al Lido e risultati residenti a Codogno, prima zona rossa di contagio del Covid-19 in Italia, con gli stessi che avrebbero dichiarato di essere in vacanza in Sicilia al momento dell’esplosione dell’emergenza coronavirus.