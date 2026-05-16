Cosa fare a Tarquinia nel weekend | 16-17 maggio 2026

Il weekend tra sabato 16 e domenica 17 maggio propone a Tarquinia un programma di appuntamenti tra musica, storia e tradizione. In calendario concerti dedicati alla lirica e alla musica sacra, incontri culturali e la sfilata storica del Palio dell’Anello, che attraverserà il centro cittadino fino a piazza Cavour. A chiudere il fine settimana sarà la cerimonia finale del Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”, ospitata al Teatro comunale Rossella Falk.

Sabato 16 maggio

Un’estate in musica – Omaggio alla Lirica

Concerto: Soprano Debora Condello, tenore Emanuel Bussaglia, pianista Alberto Galletti

Ore 11:30 – Palazzo Vitelleschi

Concerto a Valverde

Alunni del Liceo Musicale Farnesina di Roma, organo Luca Purchiaroni

Ore 17 – Santuario di Valverde

L’ascesa democratica al potere delle dittature

Conferenza con Gianni Appetecchi

Ore 17 e 30 – Via dei Granari, 1

Palio dell’Anello

Sfilata storica

Ore 21 – Da Santa Maria in Castello a piazza Cavour

Domenica 17 maggio

Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”

Cerimonia di premiazione

Teatro “Rossella Falk” – Piazza Cavour