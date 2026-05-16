Sicurezza in mare e tutela della costa: Regione, Comuni e Guardia Costiera fanno squadra per l’estate 2026

La sicurezza in mare e la tutela del territorio costiero sono stati al centro dell’incontro promosso dalla Direzione Marittima del Lazio nell’ambito della manifestazione “Boat Days on Board Blue Expo”, in programma a Gaeta dal 14 al 17 maggio 2026.

All’appuntamento hanno partecipato i rappresentanti dei 24 Comuni costieri del Lazio, insieme ai vertici delle Capitanerie di Porto regionali, ad ANCI Lazio e alla Regione Lazio, in vista dell’avvio ufficiale della stagione balneare fissato per sabato 16 maggio.

Presente ai lavori il Direttore Marittimo del Lazio, capitano di vascello Cosimo Nicastro, insieme all’assessore regionale alle Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli e al sindaco di Gaeta Cristian Leccese.

“Lavoro preparatorio già avviato nei mesi scorsi”

“Siamo arrivati pronti all’incontro di oggi qui a Gaeta – ha dichiarato Nicastro – grazie a un intenso lavoro preparatorio basato su tavoli tecnici avviati tra i Comandi dipendenti e successivamente tra questi e i rispettivi Comuni costieri”.

Secondo la Direzione Marittima, il percorso di confronto avviato nei mesi precedenti ha consentito di affrontare in anticipo molte delle criticità legate all’organizzazione della stagione balneare e alla gestione del litorale.

Sicurezza, ambiente e governance integrata

Tra i temi affrontati durante il “Laboratorio Blu” particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei bagnanti e dei diportisti, alla tutela ambientale e alla necessità di una governance integrata del mare e della costa.

L’obiettivo condiviso tra Regione, ANCI, Comuni e Guardia Costiera è quello di armonizzare gli interventi lungo tutto il litorale laziale, mettendo a sistema competenze e risorse per offrire risposte coordinate alle esigenze del territorio.

“Un metodo basato su ascolto e collaborazione”

Per la Direzione Marittima del Lazio, l’incontro di Gaeta rappresenta il consolidamento di un metodo di lavoro fondato su ascolto del territorio, analisi delle criticità e condivisione delle soluzioni.

Un percorso che punta a rafforzare la collaborazione istituzionale per garantire legalità, sicurezza in mare, tutela ambientale e valorizzazione della costa laziale durante la stagione estiva ormai alle porte.