Ginnastica ritmica, Arteritmica Tarquinia conquista l’oro nel campionato regionale federale di insieme

Importante risultato per la ginnastica ritmica tarquiniese nella giornata di domenica 10 maggio 2026, quando a Roma si è svolto il campionato regionale federale di insieme LB1. Nella categoria allieve, la squadra composta da Maya Pierini Proietti, Gaia Di Domenico e Martina Cinelli ha conquistato la medaglia d’oro con il punteggio di 9.650. Le giovani atlete hanno gareggiato con i colori dell’A.S. Ginnastica Civitavecchia, ma si allenano a Tarquinia presso l’A.S.D. Arteritmica Tarquinia.

Prestazione convincente sul piano tecnico e artistico

Le tre ginnaste, tutte frequentanti la seconda media, si sono distinte per un’esecuzione giudicata particolarmente efficace sia dal punto di vista tecnico che artistico, riuscendo a chiudere la gara con quasi un punto di vantaggio rispetto alla squadra seconda classificata. Un risultato che conferma il lavoro svolto dalla società tarquiniese sul settore giovanile e sulla preparazione federale delle atlete.

Le prossime sfide nazionali

Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff tecnico dell’Arteritmica Tarquinia, soprattutto considerando che per una delle ginnaste si trattava della prima esperienza in ambito federale. Ora l’attenzione della società è rivolta ai prossimi appuntamenti nazionali: la prima tappa del campionato nazionale di FitKid e AcroFreeDance, in programma a Follonica il 23 e 24 maggio, e il campionato nazionale CSEN di ginnastica ritmica, previsto a Bellaria-Igea Marina dal 28 al 31 maggio.