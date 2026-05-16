“Un’Estate in Musica”, al via a Tarquinia la seconda edizione della rassegna tra archeologia e lirica

Prenderà il via sabato 16 maggio 2026 la seconda edizione di “Un’Estate in Musica”, la rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini ospitata negli scenari del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia e della Necropoli di Cerveteri, all’interno del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT). Il concerto inaugurale, intitolato “Omaggio alla Lirica”, si terrà alle ore 11.30 nelle sale di Palazzo Vitelleschi, sede del museo archeologico cittadino.

Protagonisti soprano, tenore e pianoforte

Ad esibirsi saranno il soprano Debora Condello, il tenore Emanuel Bussaglia e il pianista Alberto Galletti, in un programma dedicato alla grande tradizione lirica. L’evento sarà accompagnato da un brindisi di benvenuto per il pubblico presente.

Una rassegna tra musica e patrimonio culturale

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini e con l’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra musica, arte e patrimonio archeologico del territorio. Il cartellone proseguirà nei mesi di maggio, giugno e luglio con appuntamenti dedicati a diversi generi musicali, dalla lirica al jazz, passando per la musica da camera e reinterpretazioni dei grandi classici italiani.

Biglietti e prenotazioni

Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro, comprensivo del brindisi finale. L’ingresso al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha invece un costo di 4 euro. La prenotazione è consigliata fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a concertiallanecropoli@gmail.com oppure contattare il numero 347 832 5416 tramite WhatsApp o SMS.