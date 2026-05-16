“Un’Estate in Musica”, al via a Tarquinia la seconda edizione della rassegna tra archeologia e lirica

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Prenderà il via sabato 16 maggio 2026 la seconda edizione di “Un’Estate in Musica”, la rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini ospitata negli scenari del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia e della Necropoli di Cerveteri, all’interno del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT). Il concerto inaugurale, intitolato “Omaggio alla Lirica”, si terrà alle ore 11.30 nelle sale di Palazzo Vitelleschi, sede del museo archeologico cittadino.

Protagonisti soprano, tenore e pianoforte

Ad esibirsi saranno il soprano Debora Condello, il tenore Emanuel Bussaglia e il pianista Alberto Galletti, in un programma dedicato alla grande tradizione lirica. L’evento sarà accompagnato da un brindisi di benvenuto per il pubblico presente.

Una rassegna tra musica e patrimonio culturale

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la direzione artistica dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini e con l’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra musica, arte e patrimonio archeologico del territorio. Il cartellone proseguirà nei mesi di maggio, giugno e luglio con appuntamenti dedicati a diversi generi musicali, dalla lirica al jazz, passando per la musica da camera e reinterpretazioni dei grandi classici italiani.

Biglietti e prenotazioni

Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro, comprensivo del brindisi finale. L’ingresso al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha invece un costo di 4 euro. La prenotazione è consigliata fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a concertiallanecropoli@gmail.com oppure contattare il numero 347 832 5416 tramite WhatsApp o SMS.

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