Maria SS. di Valverde, oggi pomeriggio concerto per voci e organo nel santuario

Proseguono a Tarquinia gli appuntamenti dedicati ai festeggiamenti in onore di Maria SS. di Valverde, patrona della città. Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio 2026, alle ore 17, il Santuario della Madonna di Valverde ospiterà un concerto per voci e organo a ingresso libero.

Protagonisti gli studenti del liceo musicale Farnesina

L’iniziativa sarà curata dagli alunni del Liceo Musicale Farnesina di Roma, diretti dal maestro Cristina Nocchi. All’organo si esibirà il maestro Luca Purchiaroni.

Ingresso libero

Il concerto è aperto gratuitamente alla cittadinanza e ai visitatori, offrendo l’occasione di ascoltare un repertorio per voci e organo nella suggestiva cornice del santuario cittadino.