Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 28 febbraio-1 marzo 2026

Il weekend tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo propone tra Tarquinia e Montalto di Castro un calendario di appuntamenti tra cultura, musica e teatro. In programma una conferenza dedicata ai nuovi scenari geopolitici, un concerto commemorativo al Teatro comunale Rossella Falk e lo spettacolo con Enzo Iacchetti al Teatro Lea Padovani. Domenica torna inoltre l’iniziativa nazionale #domenicalmuseo, con ingresso gratuito nei musei statali.
TARQUINIA
Sabato 28 febbraio
“Una finestra sul mondo – Corsa all’Artico”
Conferenza con Daniele Verga e Gino Lanzara
Ore 17 e 30 – Sala Sacchetti – Via dell’Archetto 4
Omaggio a Luigi Polsini
Concerto commemorativo
Ore 18 – Teatro comunale Rossella Falk
Domenica 1 marzo
#domenicalmuseo
Ingresso Gratuito ai musei statali
Scopri quali
MONTALTO DI CASTRO
Domenica 1 marzo
“Buongiorno, Ministro!” al Teatro Lea Padovani
Spettacolo con Enzo Iacchetti
Ore 18 – Teatro Lea Padovani – Montalto di Castro
#domenicalmuseo
Ingresso Gratuito ai musei statali
Scopri quali
