Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 28 febbraio-1 marzo 2026

Il weekend tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo propone tra Tarquinia e Montalto di Castro un calendario di appuntamenti tra cultura, musica e teatro. In programma una conferenza dedicata ai nuovi scenari geopolitici, un concerto commemorativo al Teatro comunale Rossella Falk e lo spettacolo con Enzo Iacchetti al Teatro Lea Padovani. Domenica torna inoltre l’iniziativa nazionale #domenicalmuseo, con ingresso gratuito nei musei statali.

TARQUINIA

Sabato 28 febbraio

“Una finestra sul mondo – Corsa all’Artico”

Conferenza con Daniele Verga e Gino Lanzara

Ore 17 e 30 – Sala Sacchetti – Via dell’Archetto 4

Omaggio a Luigi Polsini

Concerto commemorativo

Ore 18 – Teatro comunale Rossella Falk

Domenica 1 marzo

#domenicalmuseo

Ingresso Gratuito ai musei statali

Scopri quali

MONTALTO DI CASTRO

Domenica 1 marzo

“Buongiorno, Ministro!” al Teatro Lea Padovani

Spettacolo con Enzo Iacchetti

Ore 18 – Teatro Lea Padovani – Montalto di Castro

#domenicalmuseo

Ingresso Gratuito ai musei statali

Scopri quali