“Una finestra sul mondo”: a Tarquinia tre conferenze su geopolitica e storia contemporanea

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia, in collaborazione con l’associazione Omnia Tuscia di Viterbo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, promuove a Tarquinia il ciclo di conferenze “Una finestra sul mondo”, dedicato ai principali temi della geopolitica e della storia contemporanea.

Gli incontri, a ingresso libero, si terranno presso la Sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, e vedranno la partecipazione di diplomatici, accademici ed esperti con l’obiettivo di offrire strumenti di analisi sulle trasformazioni globali in atto. Il calendario prevede tre appuntamenti pomeridiani, tutti con inizio alle 17.30.

Il programma: dall’assetto globale all’Artico fino ai conflitti contemporanei

Il primo incontro è in programma per il 21 febbraio 2026 con la conferenza “Verso un mondo senza più regole”, con Sergio Vento, già rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York e ambasciatore a Washington, e Umberto Laurenti, CEO di Schola Italica srl – Impresa sociale e socio Omnia Tuscia.

Seguirà il 28 febbraio 2026 l’appuntamento dal titolo “Corsa all’Artico”, con Daniele Verga, già inviato speciale del Ministero degli Affari Esteri per l’Artico, e Gino Lanzara, analista di geopolitica e sicurezza, entrambi soci Omnia Tuscia. Il ciclo si concluderà il 14 marzo 2026 con “Il governo della guerra”, che vedrà intervenire Sara Silvestri, studiosa presso City University of London e Cambridge e consigliera della Stas, e Mario Boffo, già ambasciatore d’Italia a Sana’a e a Riad, socio Omnia Tuscia.

La prima conferenza: “Verso un mondo senza più regole”

Nel primo appuntamento, Sergio Vento e Umberto Laurenti affronteranno le conseguenze del superamento della Guerra Fredda e della fine dell’assetto bipolare post-Yalta e Potsdam, analizzando le ricadute sui concetti di identità e sovranità nazionale nell’attuale scenario di globalizzazione. Al centro del confronto anche il ritorno delle crisi del Novecento in diversi contesti internazionali, il riemergere delle potenze eurasiatiche e le difficoltà della democrazia rappresentativa.

Il dibattito prenderà spunto anche dal volume di Vento “Il XX secolo non è mai finito. Transizioni e ambiguità”, che raccoglie esperienze e riflessioni sulle dinamiche della governance internazionale in un mondo multipolare, segnato dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, dalle sfide climatiche, dalle minacce pandemiche e dai flussi migratori.