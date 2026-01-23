Cosa fare a Tarquinia nel weekend | 23-25 gennaio 2026

Il fine settimana a Tarquinia propone un calendario articolato di appuntamenti dedicati alla cultura, all’infanzia, al teatro e all’impegno civile, con iniziative distribuite tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio in diversi luoghi della città.
Tarquinia
Venerdì 23 gennaio
Pagine a Colori – “Tra suoni e parole: percorsi esperienziali per la fascia 0-3”
Incontro di formazione con Elisa Vincenzi
Asilo nido Oltre le Nuvole – Ore 17
Notte bianca del Liceo classico
Serata dedicata alla cultura classica
Dalle 18 – Lo Sperone – Strada delle Grottelle
Sabato 24 gennaio
Pagine a Colori – “Mi suoni una storia?”
Laboratorio 2-5 anni con Elisa Vincenzi
Asilo nido Oltre le Nuvole – Ore 10:30
Etruscheria
Presentazione del libro di Vittorio Gradoli
Sala Sacchetti – STAS – Via dell’Archetto – Ore 17:30
Pinocchio
Spettacolo della Compagnia Bam!Bam!Teatro
Ore 17 – Teatro comunale Rossella Falk – Piazza Cavour
Domenica 25 gennaio
Il Mare d’Inverno
Pulizia della spiaggia con Fare Verde
Spiaggia di Spinicci – Pian di Spille – Dalle 9:30 alle 12:30
Concerto per la Pace – Coltivo la rosa bianca
Fanfara della Polizia di Stato per l’Ass. Semi di Pace
Ore 17 e 30 – Teatro comunale Rossella Falk – Piazza Cavour