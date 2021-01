Covid-19 a Londra, le regole di TfL su chi (e quando) può utilizzare la metropolitana e gli autobus durante il lockdown

Durante questo terzo lockdown in Inghilterra, il messaggio del governo è più severo che mai: tutti devono restare a casa e spostarsi solo per pochi motivi specifici.

Come parte delle rigide restrizioni annunciate dal primo ministro Boris Johnson lunedì notte, 4 gennaio, i motivi ammessi che chiunque ha per uscire di casa sono andare a fare la spesa per le prime necessità, andare a lavorare se non si può farlo da casa, incontrarsi all’interno della propria bolla di sostegno o della bolla di assistenza all’infanzia, ottenere assistenza medica o fare esercizio fisico con la famiglia (o con la bolla di sostegno) o un’altra persona al massimo una volta al giorno.

E quando si tratta del praticare esercizio quotidiano, è specificato di stare vicino a casa, quindi non è possibile spostarsi con i mezzi pubblici per andare in uno dei parchi di Londra, ad esempio.

Transport for London (TfL) ha emesso una guida su chi può utilizzare la metropolitana, i treni o gli autobus di Londra durante il blocco in base alle regole del governo e quando è meglio farlo.

Quando è possibile utilizzare i mezzi pubblici e quali sono i periodi migliori per farlo:

per andare e tornare dal lavoro se non si può lavorare da casa

per fare acquisti per necessità

per ottenere assistenza medica

per fare visita alla persona cui si fa sostegno o la propria bolla per l’infanzia

per andare a scuola

I londinesi sono invitati a utilizzare la rete della capitale di percorsi pedonali o ciclabili sicuri, ove possibile, invece di utilizzare i mezzi pubblici per i viaggi di cui sopra.

Chiunque debba utilizzare i mezzi pubblici dovrebbe mirare a farlo in un momento più tranquillo. Questi sono attualmente tra le 8.15 e le 16.00 e dopo le 17.30 nei giorni feriali, prima delle 12:00 e dopo le 18.00 nei fine settimana.

Andy Byford, Commissario per i trasporti di Londra, ha dichiarato: “Come è avvenuto durante la pandemia, continueremo a fornire servizi di trasporto sicuri e affidabili per i londinesi che devono viaggiare per uno dei motivi legalmente consentiti dal governo. Il nostro personale e quelli dei nostri appaltatori faranno tutto il possibile per eseguire il più vicino possibile a un servizio normale e mantenere la rete più pulita che mai. Per la protezione di tutti, le forze dell’ordine e la polizia diTfL imporranno ovviamente l’uso di coperture per il viso. Si prega di verificare prima di viaggiare sui mezzi pubblici eventuali modifiche ai servizi e i periodi di minor traffico per viaggiare e di considerare di camminare o andare in bicicletta, ove possibile.”

TfL mira a far sì che i servizi attraverso la propria rete continuino a funzionare il più vicino possibile alla normalità per favorire il distanziamento sociale di coloro che hanno bisogno di viaggiare.

Tuttavia, il livello di servizio potrebbe essere influenzato dall’impatto del coronavirus sulla forza lavoro di TfL. Attualmente il 10 per cento del personale operativo è assente, compresi i dipendenti che hanno bisogno di restare a casa perché in autoisolamento, malati o clinicamente estremamente vulnerabili. Ciò potrebbe significare che potrebbero essere necessarie alcune modifiche alla frequenza del servizio o la chiusura di alcune stazioni. Si consiglia a tutti i clienti di controllare prima del viaggio.