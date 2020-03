Covid-19, Forza Italia: “Governo valuti nostre proposte su voucher agricoltura”

Riceviamo e pubblichiamo

Emanare decreti di emergenza per combattere Covid19 non è facile, specie non essendoci precedenti.

Proprio ricordando questo contesto e senza voler fare polemica, invito il governo a considerare la proposta che il Dipartimento Agricoltura di Forza Italia aveva fatto arrivare al tavolo della Presidenza nelle scorse settimane: deroga e sburocratizzazione per quanto riguarda i voucher degli stagionali in agricoltura.

Questo comparto, che non si ferma mai, per garantire sostentamento a tutti gli italiani, sta vivendo e subendo anche i cambiamenti climatici. In questo inverno caldo, infatti, sono già pronte per il raccolto alcune primizie che hanno anticipato la stagione: fragole, asparagi, barbatelle, mele etc. e che rischiano di andare perse se non abbiamo personale di raccolta.

Parlo di italiani, studenti, pensionati, ma anche e soprattutto di stranieri regolari, che rappresentano, come già ricordato qualche settimana fa, circa 1/3 della forza lavoro impiegata in questo settore.

È proprio adesso, quindi, il momento di una necessaria e radicale semplificazione per favorire uno strumento dagli imprescindibili effetti positivi sull’economia e sul lavoro, adesso più che mai, leviamo le limitazioni ai voucher agricoli o continueremo a pagare le conseguenze del Covid19 anche dopo averlo sconfitto. Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia