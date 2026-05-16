Cultura, il Comune di Tarquinia replica alle critiche: “Due anni di lavoro tra patrimonio, scuola e partecipazione”

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“Due anni di lavoro fondati su programmazione, progettualità e partecipazione hanno permesso a Tarquinia di rafforzare il ruolo della cultura come motore di crescita, identità e sviluppo del territorio”. Lo afferma l’assessore alla cultura Roberta Piroli, che fa il punto della situazione sulle principali iniziative realizzate o in corso di programmazione. “Abbiamo iniziato a costruire una visione culturale condivisa, mettendo al centro patrimonio, scuola e partecipazione – prosegue -. Continueremo a investire sulla cultura come leva di crescita e identità per Tarquinia, nella consapevolezza che c’è ancora molto lavoro da fare”.

La candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura ha rappresentato una straordinaria occasione di promozione nazionale e di crescita istituzionale, un percorso che prosegue oggi attraverso il progetto “Cantiere Città”, con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni, operatori culturali e cittadini. Grande attenzione è stata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. In occasione del centenario del Museo Archeologico Nazionale, il Comune ha accompagnato la mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”, promossa dal PACT, con visite guidate, laboratori, conferenze e iniziative dedicate all’archivio storico. Parallelamente è stato rilanciato il Palio dell’Anello attraverso un nuovo regolamento e l’adesione alla DMO “Luoghi del Medioevo”, che porterà a Tarquinia il Festival dei Luoghi Medievali il 26 e 27 settembre.

L’Amministrazione ha inoltre promosso il progetto “Le radici del futuro. Educazione al patrimonio culturale”, nato per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla tutela delle testimonianze storiche, artistiche e archeologiche della città. All’interno di questo percorso si inserisce il progetto didattico “Adotta un monumento”, rivolto alle scuole, che consente agli studenti di conoscere e riscoprire il valore del patrimonio culturale da preservare e tramandare.

Importante anche il lavoro svolto sul fronte della promozione della lettura e del rafforzamento delle istituzioni culturali. Il Comune ha consolidato il “Patto della Lettura”, collaborato con il Certame Cardarelliano promosso dall’IIS “Vincenzo Cardarelli” e rafforzato il rapporto con il Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso la convenzione del sistema bibliotecario intercomunale. A questo si aggiunge l’ingresso ufficiale nella rete “Nati per leggere”, insieme al percorso di ampliamento della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, alla riqualificazione dell’archivio storico e alla digitalizzazione del patrimonio documentale. È stato inoltre istituito il “Tavolo della Cultura”, pensato come luogo stabile di confronto con le associazioni del territorio, ed è stato avviato il percorso per la creazione di un nuovo premio letterario cittadino.

Sul piano nazionale e internazionale, Tarquinia ha rafforzato la propria presenza all’interno della rete dei siti Unesco italiani e promosso il progetto della “Via Etrusca”, che unisce cinema, podcast e tecnologie digitali per valorizzare e raccontare il patrimonio etrusco. In occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la Tomba delle Olimpiadi è stata inoltre protagonista alla Fondazione Luigi Rovati di Milano nella mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni”.

Per il teatro “Rossella Falk”, l’Amministrazione ha realizzato insieme ad Atcl Lazio una stagione invernale di qualità, arricchita da concerti, spettacoli per bambini, convegni e saggi, restituendo alla città uno spazio culturale vivo, partecipato e aperto alla comunità. Parallelamente prosegue il percorso per il riconoscimento di Tarquinia come “Città della Ceramica”, con l’obiettivo di creare nuove opportunità e reti di sviluppo per il settore.

Numerose, infine, le iniziative dedicate ai grandi anniversari culturali, da San Francesco a Carlo Collodi. Sono già iniziati anche i lavori preparatori per il 2027, anno in cui ricorrerà l’anniversario del viaggio di David Herbert Lawrence a Tarquinia, un appuntamento che rappresenterà un’ulteriore occasione di promozione culturale e turistica della città.

“Quanto riportato è solo una parte del lavoro quotidiano di programmazione e costruzione culturale che questa amministrazione porta avanti con continuità – conclude l’assessore Piroli –. Chi oggi solleva critiche strumentali dovrebbe avere almeno la coerenza di misurarsi sui fatti, evitando di dimenticare gli scarsi risultati conseguiti quando ha avuto responsabilità di amministrazione”.