Società Tarquiniense d’Arte e Storia, convocata l’assemblea generale ordinaria

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) ha convocato l’assemblea generale ordinaria dei soci. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026 alle ore 7 in prima convocazione e per domenica 17 maggio alle ore 10 in seconda convocazione, presso la Sala Sacchetti di Tarquinia.

All’ordine del giorno bilanci e attività

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i principali temi amministrativi e programmatici dell’associazione. I soci saranno chiamati a deliberare sulla relazione morale e finanziaria presentata dalla presidente Alessandra Sileoni, sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sull’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2025 e sul bilancio preventivo per il 2026. Un passaggio importante per definire obiettivi, attività e prospettive future della Stas.

“Momento di confronto e condivisione”

“Questo appuntamento rappresenta un momento importante di confronto e condivisione con i soci – sottolinea la presidente Alessandra Sileoni –. L’anno trascorso ha richiesto impegno e responsabilità, ma ha anche confermato la vitalità della Stas e la centralità delle sue attività culturali per Tarquinia”. “L’assemblea – conclude – sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto e per definire insieme le prospettive future”.