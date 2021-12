Da “Eleganza e Armonia” a Tarquinia un Natale in bellezza: al centro estetico arrivano i buoni regalo da far trovare sotto l’albero!

Riceviamo e pubblichiamo

Un Natale in bellezza… non solo nell’atmosfera ma anche estetica! “Eleganza e Armonia”, il salone di bellezza in via Guglielmo Marconi, 11, a Tarquinia, mette a disposizione competenza, professionalità e passione alla clientela per far vivere delle splendide festività!

Un modo per farsi un regalo per sé o per farlo a una persona cara: i clienti possono, infatti, acquistare un buono regalo nominativo da far trovare sotto l’albero di chi vogliono, donando loro o un buono di un qualsiasi importo oppure uno specifico trattamento a scelta tra i tanti offerti dal salone.