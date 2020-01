Da Mary Poppins a Batman: a Leicester Square a Londra stanno per arrivare tante icone della storia del cinema. Sotto forma di statue di bronzo

Delle statue a grandezza naturale che riproducono tra gli altri Mary Poppins, Mr Bean, Batman e Gene Kelly appariranno a Leicester Square da fine febbraio, come parte di un nuovo arredo costellato di stelle per l’iconico centro cinematografico di Londra.

“Scene in the Square”, questo il nome dell’iniziativa, celebra i 100 anni di magia del cinema e vedrà le stelle immortalate in bronzo abbellire Leicester Square Gardens. Gene Kelly oscillerà da un lampione nella scena iconica di Singin ‘in the Rain. Mary Poppins “galleggerà” nei cieli con il suo ombrello. Bugs Bunny apparirà da terra, sgranocchiando una carota. Laurel e Hardy balleranno in cima a una biglietteria mentre Batman veglierà su tutti dal tetto del cinema Odeon.

Il percorso scultoreo – creato da Heart of London Business Alliance in collaborazione con il Westminster City Council e i principali studi cinematografici – promette anche un elemento interattivo, con alcune statue animate la sera, illuminazioni, mappe interattive, video e musica.

Leicester Square è sicuramente il posto giusto per una simile iniziativa: il suo primo cinema è stato aperto nel 1930, mentre nel novembre del 1937 l’Odeon ha proiettato il suo film di apertura “The Prisoner of Zenda”. La piazza ospita inoltre regolarmente anteprime sul tappeto rosso.

Le statue appariranno a Leicester Square alla fine di febbraio e, dopo un periodo di prova di sei mesi, si spera che accanto a possano apparirne altre. Insomma, alla fine la statua di una delle maggiori esportazioni cinematografiche di Londra, Charlie Chaplin – attualmente piuttosto solitaria nei giardini di Leicester Square – troverà finalmente compagnia.