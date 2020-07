Dal 4 luglio torna il presidio dei Vigili del Fuoco sulle spiagge di Tarquinia

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

L’estate è iniziata, le spiagge e il mare di Tarquinia nei fine settimana saranno presidiate anche dai Vigili del Fuoco.

Il Comune di Tarquinia insieme al Comune di Montalto ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno e il dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Il protocollo di intesa è stato sottoscritto insieme al Comune di Montalto, il Ministero dell’Interno e il dipartimento dei Vigili del fuoco. La finalità è il potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e sorveglianza acquatica del litorale.

Il protocollo prevede, come negli anni scorsi, sotto il coordinamento della Guardia costiera, la presenza di personale qualificato del Corpo dei Vigili del fuoco con moto d’acqua sulle spiagge del litorale. Il presidio a Tarquinia entrerà in servizio da sabato 4 luglio, dalle 9:00 alle 19:00 in ogni weekend del mese; ad agosto sarà invece potenziato durante la settimana di Ferragosto fino al giorno 30.

Per il primo anno il presidio sarà ospitato dallo stabilimento balneare il Galeone, individuato dagli stessi VVF per agevolare la messa in acqua della moto direttamente dal rimessaggio barche.

Cogliamo l’occasione per ringraziare della disponibilità i ragazzi Dario, Francesca, Matteo e Federico che gestiscono lo stabilimento balneare che fin da subito hanno accolto l’idea e che a titolo gratuito hanno organizzato la postazione che sarà attiva già da questo sabato. Un altro passo in avanti dunque a favore di un’estate a Tarquinia da vivere in sicurezza!