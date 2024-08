“Dal tramonto all’alba”, torna la musica in alcuni dei luoghi più suggestivi di Tarquinia

Il prossimo fine settimana, Tarquinia si prepara ad accogliere un evento che unisce suoni, colori, arte e cultura in un’esperienza musicale unica. Il 17 e 18 agosto, tornano i concerti gratuiti “Dal tramonto all’alba. Note & colori”, un appuntamento imperdibile organizzato dal Comune di Tarquinia. Grazie al contributo della Fondazione Cariciv e alla collaborazione con l’associazione Sound Garden e l’Etruria Musica Festival, questo evento promette di incantare il pubblico in due dei luoghi più suggestivi della città.

Jazz al Tramonto con il Nico Gori Quartet

Il primo appuntamento è previsto per il 17 agosto alle 19:45, quando il porto Clementino, al Lido di Tarquinia, si trasformerà in un palcoscenico sul mare per il Nico Gori Quartet. La formazione, composta da Nico Gori (clarinetto e sax), Mario Petronzi (chitarra), Francesco Tino (basso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria), eseguirà una selezione di brani della tradizione jazzistica americana, arricchiti da composizioni originali di Nico Gori. Non mancheranno incursioni nella musica sudamericana, con esecuzioni di choro e bossa nova, il tutto accompagnato dal sound ricercato e ben arrangiato dei “giovani leoni”, noti per l’energia e il grande interplay che caratterizzano le loro performance.

Saluto all’Alba con le percussioni di Capitani e Pippa

Il 18 agosto, all’alba, un altro imperdibile evento prenderà vita nel centro storico di Tarquinia. Alle 5:45, al belvedere dell’Alberata Dante Alighieri, i maestri Gianluca Capitani e Sandro Pippa daranno vita a “Saluto al sole!”, una performance unica che esplorerà le energie primordiali attraverso le percussioni. Il ritmo circadiano sarà al centro di questa esibizione, dove gli artisti e il pubblico si fonderanno in un’unica esperienza, creando una sinergia di suoni e colori che evocheranno sensazioni profonde e condivise. Un’occasione speciale per iniziare la giornata con un connubio perfetto tra arte e natura.