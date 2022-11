Dalla Sardegna a Tarquinia… con amore: Il V Moro rilancia e oltre alla pizza porta in tavola anche il pollo arrosto (ma solo la domenica)

Un punto di riferimento, una sicurezza per molti, ma anche – forse sopratutto – un punto di ritrovo in cui non mancano mai due chiacchiere, un sorriso e tante buone cose da mangiare: la pizzeria Il Quinto Moro a Tarquinia è un posto in cui ci si sente a casa.

E il merito è di Sandro, Patrizia e Andrea, che alla grande esperienza nell’ambito della ristorazione aggiungono un’umanità e una capacità di accogliere che sono doti innate più che talento costruito nel tempo.

La pizza di Sandro, poi, è un’istituzione tarquiniese, ma da quando Il Quinto Moro ha “preso casa” a via Garibaldi l’offerta di opzioni per mangiare si è arricchita notevolmente: primi e secondi che cambiano giornalmente, verdure, sfizi di vario tipo – non mancano i dolci e qualche curiosità dalla tradizione sarda – oltre agli immancabili fritti possono soddisfare i gusti di tutti.

E da qualche settimana, un’ulteriore novità: per il pranzo della domenica è possibile prenotare il pollo arrosto. Non serve far altro che chiamare lo 0766 855294 per poi passarlo a ritirare in via Garibaldi 35.