Dante arriva a Londra: l’Ambasciata italiana propone on line la Divina Commedia recitata da Greta Scacchi e Luigi Di Fiore

La Divina Commedia recitata da Greta Scacchi e Luigi Di Fiore, messa in musica dall’Accademia Teatro alla Scala di Milano e tradotta in immagini nei libri della collezione speciale della University College London, con la conduzione della giornalista di BBC World, Zeinab Badawi. È questo il menu dell’evento multidisciplinare che l’Ambasciata d’Italia a Londra presenta sui suoi canali internet in occasione del Dantedì 2021, il 25 marzo, che quest’anno cade nel 700esimo anniversario della morte del sommo poeta.

“L’iniziativa si inserisce nel contesto di Dante 700 nel mondo, il contenitore di eventi che il Ministero degli Esteri dedica quest’anno al poeta fiorentino nei 700 anni dalla sua morte”, ha detto l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta. “A Londra ci è sembrato opportuno lavorare ad un progetto di alto profilo artistico anche per rendere omaggio ai tanti studiosi, scrittori e poeti di lingua inglese che hanno contribuito, e continuano anche oggi, a divulgare e a far amare l’opera dantesca nel mondo anglosassone”.

La lettura teatrale in inglese e in italiano di Greta Scacchi e Luigi Di Fiore di brani di Inferno, Purgatorio e Paradiso sarà accompagnata da brani di Haydn, Beethoven e Puccini scelti dal Maestro Marco Angius ed eseguiti in esclusiva da un quartetto di archi dell’Accademia teatro alla Scala di Milano. I celebri versi del poeta recitati dagli attori si materializzeranno inoltre in immagini originali di antiche versioni a stampa della Commedia, custodite nella collezione speciale della prestigiosa Università londinese, con esemplari che risalgono al XV secolo.

Il programma andrà in onda sui canali Twitter, Facebook e Youtube dell’Ambasciata a partire dalla 18 (ora di Londra) di giovedì 25 marzo.