Pitigliano, il Comune dice no alla pedonalizzazione del centro storico e punta sui residenti

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Una scelta politica chiara per favorire la residenzialità nel centro storico di Pitigliano. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla Maggioranza, che impegna l’Amministrazione comunale a mettere in campo una serie di politiche concrete a sostegno dei residenti.

La mozione segna prima di tutto una presa di posizione netta rispetto alla proposta di pedonalizzazione del centro storico che era stata avanzata dall’associazione dei commercianti: il Comune di Pitigliano sceglie una direzione diversa e decide di non limitare ulteriormente l’accessibilità veicolare, rispetto a quanto già previsto, tenendo conto anche della posizione espressa con la raccolta firme dal comitato dei residenti.

Oltre al no alla pedonalizzazione, la mozione indica tra gli indirizzi, l’impegno per una maggiore disponibilità di parcheggi riservati ai residenti in piazza della Repubblica, lato sud; l’abolizione della Tari per i negozi di vicinato che si trovano all’interno della ZTL e che vendono beni di prima necessità, garantendo un servizio fondamentale, per chi vive nel centro storico.

“Stiamo cercando di mettere in atto ciò che nessuno ha fatto prima di noi. – commenta il sindaco Giovanni Gentili – Invece di strizzare l’occhio ad uno sviluppo turistico che si chiede solo quanti visitatori arrivano, noi cerchiamo di affrontare l’argomento nella sua complessità e ci chiediamo piuttosto quanti cittadini vivono bene a Pitigliano durante tutto l’anno. Mantenere un centro storico abitato è importante per la comunità di Pitigliano e al tempo stesso è la condizione fondamentale di qualsiasi politica turistica, perché questo è già di per sé un fattore attrattivo. Siamo circondati da esempi negativi, dove lo sviluppo turistico finisce per mettere in secondo piano gli abitanti. Noi invece vogliamo percorrere una strada nuova e non ancora tracciata da altri.”

“Ascoltare le esigenze di chi abita il centro storico tutto l’anno, non significa essere contro qualcuno – conclude il sindaco Giovanni Gentili – o contrapporre residenti e attività economiche, ma riconoscere che la presenza stabile è una condizione essenziale per la vitalità e il futuro del centro storico. Per questo consideriamo i residenti ‘la risorsa da tutelare’, attraverso scelte concrete e indirizzi chiari, come quello di aumentare la disponibilità di parcheggi a loro riservati, a partire dalla fine dell’estate. È un primo intervento, che intendiamo accompagnare con ulteriori iniziative già nei prossimi mesi. Siamo soddisfatti che l’intero Consiglio comunale abbia condiviso questa impostazione, dando un segnale unitario e senza ambiguità sulla direzione che l’Amministrazione intende seguire.”