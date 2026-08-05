TolfArte 2026 al via con “Sfera”: acrobatica aerea in prima nazionale apre il festival di Tolfa

Parte giovedì 7 agosto la 22ª edizione di TolfArte, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico che fino al 9 agosto trasformerà il centro storico di Tolfa in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’edizione 2026 si aprirà con “Sfera”, spettacolo di acrobatica aerea in prima nazionale che, dopo due tournée negli Stati Uniti, arriva per la prima volta in Italia.

Ogni estate il festival richiama oltre 50mila spettatori e centinaia di artisti italiani e internazionali, proponendo un programma che spazia tra arte circense, musica, teatro, letteratura, mostre, benessere, attività per bambini e artigianato artistico.

“Sfera”, uno spettacolo sospeso tra cielo e ambiente

L’appuntamento inaugurale è in programma giovedì 7 agosto alle 21.30. Protagonista sarà la compagnia eVenti Verticali, che porterà in scena uno spettacolo di acrobatica aerea sospeso a circa 20 metri d’altezza.

“Sfera” conclude la trilogia artistica iniziata con Quadro e Cubo e affronta il tema della salvaguardia del pianeta attraverso una narrazione suggestiva. Al centro della storia c’è un astronauta che, dopo aver assistito alla devastazione della Terra causata dal degrado ambientale e dall’eccessiva dipendenza dalla tecnologia, decide di dare vita a un nuovo pianeta. Da quel seme nasce “Sfera”, popolata da danzatrici aeree, fino a quando l’avidità umana torna a minacciare il fragile equilibrio della nuova vita.

Lo spettacolo è una produzione eVenti Verticali, con la regia di Andrea Piallini e musiche originali di Riccardo Esposito.

Oltre 100 spettacoli tra arte, musica e artigianato

Il tema scelto per questa edizione è “Metamorfosi”, intesa come forza di cambiamento e trasformazione. Tra l’8 e il 9 agosto il festival proporrà oltre 100 spettacoli distribuiti tra le vie e le piazze del borgo, con artisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Accanto agli spettacoli troveranno spazio concerti, teatro, incontri letterari, installazioni artistiche, mostre, area benessere, attività dedicate ai bambini e il mercato dell’artigianato artistico realizzato in collaborazione con Hippy Market.

Non mancherà l’area gastronomica, curata da Mela Eventi con il format TTS Food, che porterà a Tolfa numerosi food truck con specialità italiane e internazionali. Birra ufficiale della manifestazione sarà Birra San Biagio.

Biglietti e informazioni

L’ingresso al festival è gratuito, ad eccezione dello spettacolo inaugurale “Sfera”, per il quale sono previsti biglietti da 8 a 10 euro.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale www.tolfarte.it.