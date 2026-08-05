Tarquinia, interruzione dell’energia elettrica il 6 agosto in via Raffaello Sanzio

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E-Distribuzione informa che giovedì 6 agosto sarà effettuata un’interruzione programmata dell’energia elettrica a Tarquinia per consentire lo svolgimento di lavori sulla rete.

L’interruzione è prevista dalle ore 8.30 alle ore 15.30 e interesserà le utenze di:

  • via Raffaello Sanzio (SN)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di E-Distribuzione 803 500.

Box informazioni

📅 Data: giovedì 6 agosto 2026
🕣 Orario: dalle 8.30 alle 15.30
📍 Zona interessata: via Raffaello Sanzio
☎️ E-Distribuzione: 803 500

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