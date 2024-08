“direzioniAltre_leStradedellaTuscia”: dal 15 al 17 agosto torna a Viterbo il festival multidisciplinare

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 15 al 17 agosto 2024 torna a Viterbo direzioniAltre, il festival multidisciplinare a cura di TWAIN Centro Produzione Danza, con la direzione artistica di Loredana Parrella, articolato in spettacoli per tutte le età di danza, teatro, musica e circo.

Le tre giornate nella città dei Papi, intitolate “direzioniAltre_leStradedellaTuscia” e rese possibili grazie al sostegno del Comune di Viterbo, animeranno Piazza del Plebiscito e il Cortile del Palazzo dei Priori con spettacoli gratuiti dalle ore 19 alle 21: il talentuoso artista circense Simone Romanò; la magia di Fil Il Mago in “M’ago o non Mago”; la potenza di tamburi della compagnia Kigaidaiko in “TAIKO NO KOE”; l’eleganza delle Suite per violoncello di Bach, performate da Mattia Geracitano, due tra gli spettacoli più apprezzati di Twain physical dance theatre, “Féroce présence” e “Silenzio”, e la nuova produzione “Sogno_primo studio”, ispirata alla più magica delle commedie di Shakespeare.

Il festival, finalizzato alla sperimentazione di nuove modalità di ricerca scenica e di incontro tra artisti e spettatori – nato nel 2013 ad Albano Laziale, spostatosi nel 2015 a Ladispoli, nel 2016 a Tolfa e dal 2018 a Tuscania – nel 2022 ha ampliato il suo programma con le edizioni del Municipio VIII di Roma, Santa Marinella e Vicovaro, per approdare nel 2023 anche a Viterbo. Giunto ormai alla sua ottava edizione anche quest’anno riparte dal Municipio VIII di Roma e prosegue con più di una tappa. Oltre a Viterbo sarà dal 22 al 25 agosto a Tuscania, per un totale di 41 eventi tra spettacoli, laboratori e incontri in 11 giorni di programmazione con 30 artisti/compagnie.

“direzioniAltre” mette in relazione ricerca, innovazione e giovane autorialità, andando incontro al pubblico e coinvolgendolo in prima persona, proponendosi come un’occasione di confronto con l’esperienza artistica, i luoghi e gli altri spettatori. “direzioniAltre” è un vero e proprio evento di riqualificazione e riutilizzo dei luoghi della quotidianità; un festival-narrazione che racconta il territorio che abita ai propri cittadini. Il progetto è realizzato con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit e del Comune di Viterbo.

INGRESSO GRATUITO

INFO E PRENOTAZIONI: