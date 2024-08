Divino Etrusco 2024: ecco gli intrattenimenti tra musica, arte e cultura

Non solo vino e cibo: come da tradizione, il DiVino Etrusco a Tarquinia è come sempre un contenitore variegato, ricco di stimoli per tutti i gusti e le esigenze. Così, nel corso dei due weekend di kermesse, tanti momenti di animazione, dalla musica agli spettacoli di strada ai momenti culturali, con chiacchierate letterarie, visite guidate e mostre. In occasione dell’ultimo weekend, apertura serale straordinaria anche del Museo Archeologico Nazionale, con prezzo speciale (qui la guida all’intera kermesse).

Salotto letterario

Venerdì 23 agosto

“Dal movimento contadino alla riforma agraria”

con Carlo Falzetti e Daniele Mattei

Ore 18 e 30 – Alberata Dante Alighieri

Sabato 24 agosto

“A metà strada”

Presentazione del libro di Silvio Moretti – Presenta Stefano Tienforti

Ore 18 e 30 – Alberata Dante Alighieri

Venerdì 30 agosto

“Divina Provincia: l’arte di scrivere nella quiete”

con Gaia Luciani, Matteo Edoardo Paoloni e Luca Petrassi

Ore 18 e 30 – Alberata Dante Alighieri

Scopri di più

Spettacoli musicali e artisti di strada

Dalle 21 e 30 in piazza Cavour, piazza Duomo, piazza delle Erbe/Santo Stefano, piazza San Martino, Alberata Dante Alighieri, piazza San Giovanni, via Umberto I

Museo Archeologico Nazionale – 29/31 agosto

Apertura serale straordinaria in occasione del DiVino Etrusco dalle 20 e 30 alle 23 e 30.

Ingresso ridotto Speciale PACT al costo di euro 2,00

Mostre d’arte, fotografia, pittura e scultura

“Buttarsi nel silenzio”

La passeggiata nei Giardini di Alessio Paternesi

Palazzo Bruschi Falgari – Via Umberto I

Mostra e mercatini Adamo e Cuori Blu

Cortile Cardarelli

Via Giordano Bruno

Mostra personale della pittrice Laura Palladino Peruzzi

Ristorante La Quadra

Via Menotti Garibaldi

Visite guidate

Tramonti DiVini

23, 24, 30 e 31 agosto

Partenza alle 18,30

Etruschi DiVini

22, 23, 24 e 30 agosto

Partenza alle 21,30