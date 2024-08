DiVino Etrusco 2024: ecco tutte le proposte di street food per i due weekend dell’evento

Street Food – Ph: Roberto Romano

Anche quest’anno, il festival DiVino Etrusco, in programma dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, trasforma le vie del centro storico di Tarquinia in un paradiso per gli amanti del cibo da strada. Ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie offriranno specialità culinarie agli angoli delle strade e nelle piazze più caratteristiche. In compagnia di amici o della famiglia, gli appassionati del buon vino potranno sorseggiare un calice di una delle 46 cantine della dodecapoli etrusca, mangiando prelibatezze senza bisogno di un piatto e di un tavolo, ma passeggiando o fermandosi nel cuore della cittadina tirrenica.

STREET FOOD

R1 Il Boccone del Prete

Via F. Cavallotti

Menu dedicato di mare e pesce R2 Arcadia

Via G. Mazzini, 6

Cuoppo di calamari fritti R3 Il Locale

Via XX Settembre, 36

Pizzette fritte e pinsa farcita R4 Bar Gelateria Danilo

Via Umberto I, 31

Gelato al caramello salato e noci pecan R5 Capolinea Caffè

Alberata Dante Alighieri, 43

Pollo fritto e patatine fritte R6 Gelateria Gambella

Via G. Mazzini, 2

Sorbetto al vino con pesche e taralli R7 Dot Caffè

Piazza del Duomo, 10

Panini con porchetta R8 Al Pachino

Piazza del Duomo, 20

Panino con polpette R9 Il Grappolo Wine Bar

Alberata Dante Alighieri, 3

Panini con porchetta R10 L’Ambaradam

Piazza Matteotti, 14

Pici di-vini con guanciale e pecorino R11 Impero Bar

Corso Vittorio Emanuele, 1

Canata R12 Pizzeria Il V Moro

Via G. Garibaldi, 35-37

Pizza e fritti, cornetti dalle 22 R13 Tinia Caffetteria Vineria

Piazza Trento e Trieste

Cornetti caldi dalle 23 R14 Eklettica Osteria

Alberata Dante Alighieri, 2-4

Panini con salsiccia R15 La Proposta

Via Vitelleschi, 17

Cartoccio di lattarini R16 Gli sparatori

Piazza Titta Marini

Prodotti locali a base di cacciagione R17 Il Cavatappi

Via dei Granari, 2

Menu dedicato R18 Pizza Point

Via Umberto I, 20

Kebab R19 Vaniglia e Caffé

Piazza G. Verdi, 11

Panini con la porchetta R20 Pizzeria Giusta

Alberata Dante Alighieri

Pizza dedicata R21 Bar Diana

Via Umberto I, 36

Panini con porchetta R22 Il Girarrosto

Via di Porta Tarquinia, 14

Menu dedicato R23 Belle Hélène

Via G. Garibaldi, 12

Gelato artigianale R24 Pasticceria Gentili

Via San Pancrazio, 6

Cornetteria e salati R25 Boca Alimentari

Corso Vittorio Emanuele, 43

Schiacciate e panini R26 L’Angolo del Caffè

Piazza Matteotti, 15

Divino Spritz R27 Il Ditirambo

Piazza San Martino

Menu dedicato alla brace R28 Bacco Perbacco

Piazza Cavour, 7

Sandwich Malandrini R29 Az. Agricola Giorgini

Piazza G. Verdi

Carciofi fritti e patate pastellate R30 Pastamania

Via G. Garibaldi

Burrata in carrozza, supplì e pizzette R31 Riva Blues

Piazza San Martino

Cornetti e ciambelle R32 Macelleria Perelli

Via Umberto I

Panini con salsiccia e porchetta

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il sostegno della Regione Lazio e dell’Arsial. Ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo e dei Comuni della dodecapoli etrusca. Il festival è realizzato con la direzione dell’Enogastronomo con il Cappello Carlo Zucchetti.