DiVino Etrusco, a Tarquinia è conto alla rovescia: ecco le proposte di street food di bar, gelaterie e enoteche

Ph: Marcello Brandi

Non solo ristoranti: il DiVino Etrusco è un evento che permea così tanto il centro storico di Tarquinia nei suoi giorni di svolgimento – quest’anno da mercoledì 19 a domenica 23 agosto – che ogni attività, in ogni angoli dei vicoli e delle strade dello splendido borgo cittadino diventa protagonista dell’appuntamento più atteso dell’estate.

Affianco al percorso di degustazione dei vini – circa sessanta, in rappresentanza di oltre trenta cantine dei territori della Dodecapoli Etrusca – si è consolidata negli anni una sorta di “caccia al tesoro” dello street food, con tante attività in ogni scorcio della città che propongono primizie creative valorizzando la propria fantasia e professionalità oltre che la produzione locale.

Non mancano, in tale ambito, bar ed enoteche pronte a attrarre visitatori e clienti con idee particolari, golose e stuzzicanti: si va dal gelato al pollo fritto, dai cocktail alla porchetta. Un menu davvero per tutti i gusti – sotto l’elenco completo relativo a questo genere di attività – e davvero non resta che l’imbarazzo della scelta. O l’opportunità, per chi può, di vivere più sere di fila l’atmosfera del DiVino, garantendosi la possibilità di assaggiare più cose. L’edizione 2020 del Divino Etrusco, inserita nell’ambito di “Lazio delle Meraviglie” della Regione Lazio, è organizzata dal Comune di Tarquinia con la collaborazione della Proloco Tarquinia e la Direzione museale del Lazio e con il patrocinio della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio di Viterbo.