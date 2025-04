Divulgazione scientifica e naturalistica, l’11 aprile un incontro online a cura di PAGINEaCOLORI

La divulgazione scientifica e naturalistica sarà il tema portante dell’incontro di venerdì 11 aprile, dalle 17 alle 19, nell’ambito del festival PAGINEaCOLORI, in uno spazio di confronto sulle novità editoriali e sulle tendenze emergenti in un settore che mette in dialogo scienza, natura e cultura. L’evento sarà l’occasione per approfondire il lavoro di alcune case editrici specializzate, e per riflettere sul ruolo che la buona editoria può avere nella diffusione del sapere scientifico, attraverso pubblicazioni che uniscono rigore e accessibilità.

Le case editrici ospiti e il ruolo della moderazione

All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle case editrici Nomos, Quinto Quarto, Hopi e Cocai, realtà editoriali che si distinguono per un catalogo attento alla qualità della divulgazione. I libri proposti spaziano dall’approfondimento scientifico alla cultura naturalistica, con un linguaggio pensato per un pubblico ampio. A guidare la discussione sarà la blogger Roberta Favia, che modererà il confronto approfondendo gli orientamenti editoriali delle realtà coinvolte e offrendo una panoramica sulle strategie adottate per avvicinare i lettori a contenuti di carattere scientifico.

Modalità di partecipazione e finalità dell’incontro

L’incontro si rivolge a lettori curiosi, appassionati di divulgazione e professionisti del settore, interessati a esplorare strumenti e linguaggi della comunicazione scientifica. Durante la tavola rotonda verranno presentate alcune delle più recenti uscite editoriali e saranno condivisi spunti per una lettura consapevole dei temi legati alla scienza e alla natura. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo laboratoripagineacolori@gmail.com per ricevere il link di accesso.