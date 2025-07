Domenica al museo gratuita il 6 luglio: tutti i musei e i parchi archeologici statali aperti

Anche domenica 6 luglio torna l’iniziativa nazionale #domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura, che consente l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali. La formula, ormai consolidata, prevede la gratuità ogni prima domenica del mese, offrendo al pubblico un’occasione per visitare il patrimonio culturale italiano senza costi di accesso. Le visite si svolgeranno negli orari consueti di apertura di ciascun sito, con prenotazione obbligatoria dove espressamente richiesta o consigliata in base all’affluenza attesa.

Ingresso gratuito in centinaia di musei e aree archeologiche

L’iniziativa coinvolge centinaia di istituti culturali su tutto il territorio nazionale. Per chi si trova nel Lazio, l’occasione è ideale per scoprire (o riscoprire) luoghi come il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, la Necropoli etrusca di Monterozzi, l’Area Sacra di Largo Argentina a Roma, il Parco Archeologico di Ostia Antica e molti altri siti di rilievo. L’accesso resta gratuito per tutta la giornata di domenica 6 luglio, con eventuali prenotazioni da effettuare tramite i canali ufficiali, in particolare l’app “Musei Italiani” messa a disposizione dal Ministero.

Oltre 319mila visitatori nell’ultima edizione

Il successo della formula #domenicalmuseo è testimoniato anche dai numeri: nell’ultima edizione del 1° giugno 2025, si sono registrati 319.301 ingressi complessivi. Un dato che conferma il forte interesse del pubblico per il patrimonio museale nazionale, soprattutto nei mesi estivi. Per informazioni aggiornate sull’iniziativa e per consultare l’elenco completo dei musei aderenti, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero della Cultura all’indirizzo cultura.gov.it/domenicalmuseo.