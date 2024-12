Domenica speciale alla Fattoria Il Bianconiglio di Tarquinia: il 29 dicembre apre i battenti con tante attività per i bambini

Fine d’anno speciale alla Fattoria Il Bianconiglio di Tarquinia: domenica 29 dicembre, alle 10 e 30, lo splendido angolo di natura lungo la strada dell’Argento – Fontanil Nuovo apre i propri battenti a grandi e piccini per vivere una mattinata assieme ai tanti animali della fattoria. L’evento offrirà la possibilità di incontrare gli animali della fattoria, tra cui asini, capre, pavoni, maialini, galli, oche, conigli e due splendidi alpaca. La giornata prevede una visita guidata, la creazione di palline di Natale e giochi della tradizione per i bambini: ad accoglierli, un Babbo Natale gigantesco, alto addirittura sei metri!

Un progetto dedicato al contatto con la natura

La Fattoria Il Bianconiglio è una realtà giovane, nata dalla passione di Valentina e Tiziano per la campagna e gli animali. Gestita in ambito familiare, offre un ambiente accogliente e curato, pensato per avvicinare i visitatori alla vita rurale. “Crediamo che il contatto con gli animali e la campagna possa essere un’esperienza arricchente, soprattutto per i bambini,” spiegano i gestori. La struttura dispone di spazi organizzati per accoglienza, attività e relax, con percorsi definiti e un giardino recintato per garantire la sicurezza dei visitatori.

Informazioni e prenotazioni per la visita

L’evento di domenica 29 dicembre è su prenotazione: per partecipare, è possibile contattare il numero 327 675 77 17. La Fattoria Il Bianconiglio offre anche la possibilità di visite guidate nei fine settimana, sempre su prenotazione. Con un ampio parcheggio per pullman e scuolabus, la struttura è facilmente accessibile, rappresentando un’opportunità ideale per trascorrere una giornata immersi nella natura.