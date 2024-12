Doppio Bucri nel primo tempo: per il Tarquinia tre punti pesanti nello scontro diretto con la Longarina

Vittoria importante in ottica salvezza per il Tarquinia Calcio, che con una doppietta di Bucri batte in casa un avversario diretto come la Longarina e si regala un Natale più sereno.

Pronti via e gli ospiti iniziano con un rapido contropiede, ma non riescono a concretizzare. Al 9’, la squadra di casa passa in vantaggio con una punizione di Di Nardo: Bucri, sul primo palo, insacca con precisione. La Longarina reagisce subito e al 13’ trova il pareggio con Porzio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il Tarquinia mostra carattere e al 42’ Bucri, recuperata palla al limite dell’area, trafigge il portiere avversario Impastaro, che viene espulso per proteste.

Ripresa dominata ma con troppe occasioni sprecate

Nel secondo tempo, in superiorità numerica, il Tarquinia cerca di chiudere la partita, creando numerose occasioni da gol, ma senza riuscire a concretizzare. Nonostante il predominio territoriale, la squadra di mister Ercolani rischia nel finale: la Longarina si vede annullare il gol del pareggio per fuorigioco, lasciando i tre punti alla formazione di casa. Migliore in campo Bucri, autore della doppietta decisiva.

Ercolani: “Godiamoci i tre punti, ma c’è da lavorare”

Mister Ercolani si dice soddisfatto solo in parte: “Dovevamo riscattare la pessima prestazione di Civita Castellana e la risposta c’è stata. Siamo stati bravi a tenere mentalmente dopo aver preso il gol del pareggio, ma non siamo stati per nulla bravi nel secondo tempo, quando abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla e non lo abbiamo fatto. Il calcio è così e nel finale abbiamo rischiato troppo. Godiamoci i tre punti e prepariamoci a un gennaio veramente impegnativo, ci sarà da sudare e lottare avendo un obiettivo ben chiaro: la salvezza”.

Il tabellino

TARQUINIA CALCIO – LONGARINA 2-1

TARQUINIA CALCIO – Di Camillo, Cancelli, Carolini, Pompei, Perelli, Di Nardo (45’ s.t. Trebisondi), Cultrera (9’ s.t. Pastorelli), Iannilli, Bucri, Marzoli (20’ s.t. Liberati), Pepe (28’ s.t.). A disp. Del Duchetto, Ricci, Ingami, Consoli, Insalaco. All. Ercolani

LONGARINA – Impastaro, Romeo, Fasciano (1’ s.t. Grisini), Festuccia, (1’ s.t. Albanesi), Anselmi, Porzio, Santulli (1’ s.t. Alesi), Lo Schiavo, Ferrandu, Borghetti (44’ p.t Capati), Bertini (10’ s.t. Villoresi). A disp. Cabriolu, Martini, Marziali All. Teofani

Arbitro: Lattanzi di Viterbo (Gookooluk- Servidei)

Marcatori: Bucri al 9’ e al 42’ p.t; Porzio al 13’ p.t.

Note: giornata uggiosa, terreno in buone condizioni. Espulso al 44’ p.t. Impastaro (L). Ammoniti: Pastorelli (T), Fasciano (L)