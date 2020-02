Doppio intervento ieri dei Vigili del Fuoco tra Civitavecchia e Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Doppio intervento nella giornata di ieri per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e Bracciano.

Alle ore 18 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso viale G. Baccelli, 123 per un principio d’incendio sviluppatosi in una pizzeria. Un focolaio aveva avuto origine all’interno del condotto di aspirazione dei forni. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto ed estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi all’esercizio commerciale e al resto della struttura. Nessun ferito.

Sempre nella giornata di ieri, durante il pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il comune di Manziana, in via delle Fornaci, per un incendio che ha interessato un magazzino adiacente un’abitazione. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avevano interessato la facciata in legno del magazzino e il materiale riposto al suo interno ed a mettere in sicurezza la zona. Provvidenziale è stato l’intervento del vicino di casa che accortosi dell’incendio, ha cercato, in attesa dei soccorsi, di limitare il propagarsi delle fiamme con l’ausilio di un tubo dell’acqua. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza e i Carabinieri di Bracciano.