Due primi posti per i giovani dell’A.S.D. Arteritmica alla tappa viterbese di “Talent for Dance”

Doppia affermazione, domenica 6 aprile, a Viterbo, per gli atleti di Arteritmica Tarquinia: nel corso della tappa viterbese del tour internazionale “Talent for Dance” 2024/2025, manifestazione dedicata alla danza giovanile, Manuel Giorgini e Maya Pierini Proietti si sono distinti con due coreografie curate dall’insegnante Desiree Benevieri.

Due vittorie nella rispettiva categoria

Maya Pierini Proietti, nata nel 2013, ha presentato la coreografia dal titolo La dernière danse, che le è valsa il primo posto nella propria categoria. Anche Manuel Giorgini, classe 2014, ha conquistato il gradino più alto del podio, esibendosi sulle note di Begging dei Måneskin. Per lui, oltre alla vittoria di categoria, anche il riconoscimento come “Miglior talento”, assegnato dalla giuria dell’evento.

Accesso alla finale e borsa di studio

Entrambi i ballerini, grazie ai risultati ottenuti, hanno conquistato l’accesso gratuito allo stage formativo e alla finale nazionale Ballando sotto la luna, in programma a Mantova. In aggiunta, a ciascuno è stata assegnata una borsa di studio del valore di 300 euro, valida per la partecipazione al campus estivo di Chianciano Terme.