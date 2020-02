Earth Hour: a fine marzo Londra resta al buio per un’ora

I monumenti e gli edifici iconici di Londra saranno immersi nell’oscurità a marzo, ma solo per un’ora: torna infatti il 28 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, Earth Hour, l’iniziativa del WWF che incoraggia le persone di tutto il mondo a spegnere le luci per un’ora per fare del bene al pianeta e sensibilizzare sulle questioni ambientali.

Non c’è ancora la conferma di quali centri di interesse londinesi saranno lasciati al buio per l’occasione: in passato, tra i protagonisti ci sono stati le Houses of Parliament, Buckingham Palace, Tower Bridge, The London Eye, The Gherkin, The BT Tower, Southwark Cathedral e St Paul’s Cathedral.

Prendere parte a Earth Hour è abbastanza semplice: basta spegnere le luci alle 20.30 del 28 marzo e lasciarle spente per un’ora. Qui una lista degli altri eventi programmati per quel giorno.