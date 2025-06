EcoSanFra 2025 a Perugia: festival sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica ispirato al Cantico delle Creature

Dal 25 al 27 settembre torna a Perugia, presso San Francesco al Prato, EcoSanFra, il festival dedicato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’evento prende ispirazione dal Cantico delle Creature di San Francesco, testo poetico di oltre 800 anni fa, rivisitato in chiave contemporanea per promuovere un dialogo costruttivo sulle sfide ambientali attuali. Dopo una prima edizione focalizzata su “Sorella acqua”, questa seconda edizione pone al centro “Frate Sole” come simbolo di vita ed energia. Sono attesi oltre 30 ospiti per discutere temi quali energia, agricoltura, cambiamento climatico e salute urbana. Il festival è promosso da Mea Concerti con la Camera di Commercio dell’Umbria, in collaborazione con Fattoria Creativa, Regusto e Rai Umbria.

Presentazione ufficiale e interventi istituzionali

La presentazione si è svolta il 24 giugno al Centro servizi Galeazzo Alessi di Perugia, moderata dal giornalista Umberto Berlenghini. Erano presenti la consigliera regionale Maria Grazia Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e gli assessori comunali David Grohmann (Ambiente, rigenerazione urbana, transizione ecologica, politiche del cibo) e Francesca Tizi (Politiche energetiche, edilizia scolastica). Sono intervenuti inoltre Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria, e i rappresentanti di EcoSanFra Maurita Passaquieti e Davide Placidi, insieme a Giovanni Parapini, direttore di Rai Umbria. Tra i temi toccati, la promozione della sostenibilità come opportunità di sviluppo economico responsabile e la necessità di una rivoluzione culturale per affrontare le sfide ambientali.

Programma e temi centrali dell’edizione 2025

Il festival si articola in quattro panel di discussione: “Energia intelligente: innovazione digitale, tecnologie energivore e IA” con Stefano Epifani; “Cambiamenti climatici e transizione energetica” con Enrico Giovannini, Antonio Ereditato e Pierluigi Sassi; “Isole di calore e verde urbano” con Isabella Dalla Ragione; “Agrovoltaico e sfide per l’agricoltura” con Mariangela Lancellotta e Angelica De Vito. Previsti inoltre due cicli di lectio magistralis, tra cui Stefano Mancuso sull’intelligenza delle piante e un approfondimento sul linguaggio universale con Paolo Iabichino, Enrico Menestò e Fra Marco Moroni. Non manca uno spazio dedicato ai giovani con Mario Acampa e la performance “Fuoco Sacro”. La Camera di Commercio organizza due incontri su comunità energetiche e strategie energetiche al 2050. EcoSanFra è sostenuto da numerosi enti, istituzioni e sponsor, con un’attenzione particolare al coinvolgimento del territorio umbro e delle nuove generazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.ecosanfra.it.