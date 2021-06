Educational, i principali tour operator italiani nella Tuscia Incantata

Riceviamo e pubblichiamo

Al via l’Educational di tre giorni alla scoperta dei borghi aderenti alla rete Tuscia Incantata, a cui parteciperanno 25 agenzie di viaggio e tour operator tra i più importanti d’Italia.

Appuntamento mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 14.00 presso il Belvedere di Vitorchiano, di fronte alla statua del Moai. Per l’occasione saranno presentati il progetto e il programma dell’Educational, importante momento di rilancio del turismo esperienziale in terra di Tuscia ad opera dei principali vettori nazionali.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Vitorchiano.

La prima tappa dell’Educational è Vitorchiano, recentemente insignito della Bandiera Gialla destinata a località che si distinguono per i loro investimenti in accoglienza e servizi a favore del turismo del movimento, dopo essere già stato riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia e aver ricevuto la Bandiera Arancione per la qualità turistica.