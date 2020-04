Emergenza Covid-19, al via le donazioni per le famiglie in difficoltà

Riceviamo dal Comune di Soriano nel Cimino e pubblichiamo

Un paese dal cuore grande che dimostra solidarietà in ogni occasione. Sono iniziate ad arrivare le prime donazioni sul conto corrente creato dal Comune di Soriano nel Cimino per fronteggiare l’emergenza covid-19.

Nei giorni scorsi, anche a seguito delle numerose richieste da parte di cittadini per aiutare le famiglie in difficoltà, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare un conto corrente per raccogliere le donazioni. Tutti i fondi raccolti aiuteranno a sostenere cittadini e famiglie che, a causa di questa emergenza, hanno difficoltà ad acquistare generi alimentari e di prima necessità.

“Ringraziamo quei cittadini che hanno già fatto arrivare le prime donazioni – dichiara con soddisfazione il sindaco Fabio Menicacci – e invitiamo, tutti coloro che possono, a dare un contributo: in piena emergenza anche un piccolo gesto può salvare una vita! I sorianesi hanno un cuore grande – conclude – e sono certo che lo dimostreranno anche in questa occasione”.

Per contribuire alle donazioni: IT39D0893173270000040012365 – Causale: Donazione Emergenza COVID19