Equitazione, il tarquiniese Fabio Nardi giudice nazionale a Piazza di Siena

Un tarquiniese – il primo di sempre – come giudice di gara a Piazza di Siena: grande soddisfazione per Fabio Nardi, che oggi e sino a domenica 30 maggio sarà impegnato nella veste di componente della Giuria per le gare Nazionali, in occasione dell’88° CSIO di Roma a Villa Borghese.

“Sono emozionato come se dovessi montare a cavallo – racconta Fabio, da stamani sul campo gara – e quando mi è arrivata la chiamata per la convocazione faticavo a crederci. Ogni cavaliere fin dai primi salti sogna di scendere in campo a Piazza di Siena, che rappresenta il tempio dell’equitazione in Italia e nel mondo, io non ci sono riuscito da concorrente, ma grazie alla FISE ho potuto realizzare il mio sogno da Ufficiale di Gara”.

Dopo 30 anni di attività agonistica nel salto ostacoli, nel 2006 Fabio ha accettato la proposta di mettere la sua esperienza a disposizione della Federazione Italiana Sport Equestri diventando Ufficiale di Gara, arrivando a ricoprire la qualifica di Giudice nazionale, Presidente di Giuria e Steward di II° livello.

Dopo un percorso di crescita già ricco di appuntamenti prestigiosi, compresi alcuni appuntamenti nazionali di livello, ora l’esperienza a Villa Borghese. “Le categorie nazionali per le quali sarò impiegato insieme agli altri colleghi componenti la Giuria – spiega Fabio – ed ai colleghi Steward che si occuperanno del capo prova, sono il risultato di una serie di gare di qualifica che porteranno i migliori binomi italiani a confrontarsi in gare individuali ed a squadre tra cui il Top 10 Ambassador Piazza di Siena 2021, il Master Sport 2021 e la finale “The Next Generation”.

“La soddisfazione è ancora più grande – conclude Nardi – se si considera il fatto che sono l’unico Ufficiale di Gara FISE della provincia di Viterbo ed anche per questo porterò orgogliosamente con me un pezzo della mia Tarquinia, come faccio ogni fine settimana in cui vado in gara in giro per l’Italia”.