“Espressione di un insegnamento nascosto”: dal 20 al 29 giugno a San Pancrazio la mostra di Giovanni Calandrini

Sarà inaugurata venerdì 20 giugno 2025, alle ore 18, presso l’Auditorium San Pancrazio di Tarquinia, la mostra di Giovanni Calandrini Espressione di un insegnamento nascosto, curata dall’artista assieme a Valentina Viola Guzzetti. Durante il vernissage sarà allestito anche un angolo degustazione con i prodotti dell’azienda Olitar dei fratelli Scibilia.

Un percorso tra arte e ricerca interiore

Le opere in mostra propongono una riflessione sul legame tra creatività, percezione e dimensione spirituale. Il titolo dell’esposizione rimanda a una ricerca personale che attraversa simboli, luci e segni, suggerendo all’osservatore una lettura interiore dell’opera artistica. Nei materiali di presentazione, l’artista fa riferimento al concetto di “fuoco del cuore” e alla connessione con “il fuoco dello spazio”, citando un passaggio dal volume Il Mondo del Fuoco che ispira la sua visione dell’arte come impressione mentale e spirituale, non riducibile a parole o a sola razionalità.

Mostra visitabile fino al 29 giugno

“Attraverso le mie opere – scrive Calandrini nella nota esplicativa – cerco di dare spazio a chi osserva. E che, dopo aver trovato la propria identità riflessa nella luce dorata, ognuno cerchi in se stesso quel brivido da cui scaturisce la luce dell’anima”. L’esposizione si propone come occasione di ascolto silenzioso e riflessione visiva, in cui l’opera diventa ponte tra il visibile e l’invisibile. La mostra resterà visitabile fino a domenica 29 giugno, tutti i giorni dalle ore 10 alle 21.