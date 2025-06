Estate Romana 2025: cultura diffusa in tutta la città, a Ostia debutta “Un Mare di Cultura”

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue il cartellone dell’Estate Romana 2025. Un’offerta culturale capillare, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale che, dal 25 giugno al 3 luglio , si estenderà dal cuore della città fino alle aree meno centrali, coinvolgendo ogni angolo della Capitale con proposte diverse, diffuse e accessibili.

Il 27 giugno l’appuntamento è a Ostia dove prende il via la programmazione che animerà i weekend estivi nell’ambito di Ostia. Un Mare di Cultura, il nuovo programma di iniziative di Roma Capitale che porterà spettacoli e iniziative sulle spiagge libere di Ponente, inaugurando un inedito palcoscenico in riva al mare.

Ma non solo: la programmazione estiva della Capitale offre un mosaico di appuntamenti pensati per cittadine e cittadini di ogni età. Dalla musica al teatro, dall’arte agli incontri letterari, fino alle numerose attività dedicate ai più piccoli, gli eventi sono proposti dalle principali istituzioni culturali cittadine e dalle vivaci realtà che animano i territori e i Municipi di Roma.

“Costruire un programma culturale a Ostia per noi è una scommessa importante. Siamo orgogliosi di aprire una nuova stagione nelle spiagge libere di Ponente, che il Comune si è incaricato di gestire dopo che nessuno ne aveva fatto richiesta a seguito dell’Avviso Pubblico, con la ferma volontà di riqualificare un territorio difficile e poco presidiato. Il nostro litorale merita di essere vissuto e valorizzato anche attraverso un’offerta culturale ragionata e rivolta agli abitanti di tutte le età. La nostra volontà è di sviluppare in tutta Roma forme consapevoli di riappropriazione dello spazio e diffondere il più possibile opportunità di aggregazione, di piacere, di cultura, di studio, perché questo può fare la differenza nella vita delle persone. Per lavorare sui diversi territori di Roma è necessaria una cooperazione, e anche la programmazione estiva di Ostia è resa possibile grazie alla collaborazione con Enti, istituzioni, associazioni che operano nel territorio. Siamo felici e crediamo fermamente in questo nuovo inizio”, dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

DAL 27 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE, NEL WEEKEND C’È “UN MARE DI CULTURA” SULLE SPIAGGE LIBERE DI OSTIA

Rilanciare le coste, e in particolare le spiagge libere di Ponente, come luoghi vivi e ricchi di opportunità. È con questo spirito che nasce Ostia. Un Mare di Cultura, il progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, nato dalla sinergia con l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative e in collaborazione con il Municipio X, che porta sul litorale una programmazione di qualità volta alla rinascita del territorio e al rilancio, per mezzo della cultura, di un modello inedito di mare pubblico.

Tanti gli appuntamenti di spessore culturale e formativo, completamente gratuiti , che dal 27 giugno al 14 settembre animeranno i weekend estivi della spiaggia libera sul Lungomare Duca degli Abruzzi. Una programmazione che coinvolgerà ogni tipologia di pubblico, ma anche tutti i sensi. Venerdì 27 giugno dalle 18 alle 21 da non perdere Silenzioso Sommerso, un’installazione sonora immersiva, progettata per essere fruita sott’acqua, che invita all’ascolto profondo e alla riflessione sull’impatto ambientale attraverso suoni e voci sottomarine, per mezzo di altoparlanti subacquei. Un suggestivo paesaggio sonoro che combina elementi naturali e linguaggi umani e animali creato da Alexandra Genzini e Marco Stefanelli, con la curatela di Eleonora Cedaro. Sarà un viaggio sonoro nella memoria di Ostia, invece, La barca che canta, in programma il 5 settembre: un audio-documentario in cuffia di suoni, testimonianze e canzoni. Un’esperienza in silent disco con dj set di Irene Dani, Alessandro Floridia e Chiara De Angelis (in collaborazione con Zona Incerta). Entrambi gli appuntamenti sono a cura di Associazione TDL Teatro del Lido e Magazzino dei Semi. Un altro Bagno Sonoro attende il pubblico il 3 luglio con la live performance di Antonina Nowacka; a seguire, per Felicittà, la manifestazione che porta il pubblico alla scoperta del patrimonio di Roma Capitale e delle realtà che lo rendono vivo, Scomodo in collaborazione con la Scuola di scrittura Belleville, la Casa editrice Nero e i collettivi di poesia Under 35, propongono il Festival delle Poesie nell’ambito di Felicittà Beach: una serata di musica e lettura di poesie che si concluderà con una party finale con 10 artisti che si esibiranno live e in dj set. E ancora, @Muriel porterà le parole di Pier Paolo Pasolini al tramonto con le letture di Acquatico e Felice (5 luglio).

L’11, 12 e 13 luglio la spiaggia si accenderà di tutti i colori dell’arcobaleno con l’Ostia Queer Summer Festival a cura del Circolo di Cultura Omosessuale Paolo Mieli aps. In programma eventi in spiaggia tra spettacoli, incontri, giochi e attività sportive contro tutti i pregiudizi. Da segnalare, venerdì il talk con Giorgio Bozzo, ideatore del podcast Alle radici dell’orgoglio e autore dell’omonimo libro; mentre sabato, Fede e Corpi: percorsi queer nelle scritture e nelle chiese, momento di confronto aperto tra fede e identità LGBTQIA+. Domenica verrà presentato il libro Svisceratissimi e sens’esempio di Lino Dini (Edizioni Efesto, 2025), che sarà in compagnia di Mario Colamarino (presidente CCO Mario Mieli) e dell’editore Alfredo Catalfo. E poi, gli spettacoli: si parte con la stand up comedy, venerdì sera, di Simonetta Musitano; sabato si inizia al tramonto con Dragqueenmaniaforever Show: Drag On The Beach, che vedrà protagoniste le drag queen Skandalorsa, Morgana e Krystal Heaven, per proseguire con ¡BAILALO!QUEER. Si ispira a un rito pagano la performance artistica in programma domenica dal titolo The Marriage of the Sea di Giuditta Sin che, intrecciando pratiche rituali, corpi queer e spiritualità ecologica, scardina il dualismo natura-cultura e invoca una riconnessione sensuale con l’ambiente (a cura dell’associazione TWM Factory). In chiusura, le talentuose Karma B in Chitarra, Voce e Tacco 12 in Spiaggia.

E ancora, ci si potrà immergere nella danza sulle calde note di Mar de Flamenco, proposto il 18 luglio, o scoprire la magia della tradizione dei tamburi giapponesi nel concerto Taiko No Koe (25 luglio), e partecipare a un flash mob lanciato dalla Pina Bausch Foundation (12 settembre) tutti eventi proposti da Associazione TDL Teatro del Lido e Associazione Affabulazione. Sempre il Teatro del Lido, ma con Nutrimenti terrestri, porterà l’8 agosto, sulla spiaggia al tramonto, il Neos Saxophone Ensemble mentre il 22 agosto ci si scatenerà con i Balletti delle coreografie dei videoclip musicali degli anni Novanta. Un evento a cura di Chiasma Ets che il 19 agosto propone Le classique c’est chic! che illustrerà tecniche di riappropriazione e comprensione del proprio corpo.

Tutta la magia della Settima arte, in piazza dei Piroscafi all’Idroscalo di Ostia, torna con il Punta Sacra Film Fest, nato da un’idea dell’Associazione Playtown Roma e giunta alla sua IV edizione. Dall’11 al 20 luglio, proiezioni a ingresso gratuito, accompagnate da incontri esclusivi con protagoniste e protagonisti del cinema italiano, tra cui Francesca Comencini e Luca Bigazzi. Un palco che, eccezionalmente, ospiterà anche una speciale tappa di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma e che vedrà protagonista il Premio Strega Nicola Lagioia il 19 luglio.

Spazio allo sport con le attività motorie sulla spiaggia a cura della Palestra talento e tenacia o con i tornei di racchettoni, beach volley, beachsoccer e bocce e molto altri di ApeCultura-Coordinamento di Associazioni giovanili di Ostia e di Scomodo che, con Felicittà Beach, per gli adulti propone anche workshop di scrittura creativa, ceramica e uncinetto e tanto altro, per un’estate all’insegna del benessere e del divertimento.

Da non perdere il 4 luglio la classica sfida con le parole crociate del Bartezzaghi Club in compagnia di Pierluca Mariti in arte @PiuttostoChe. Canto in cerchio ed espressività corporea saranno protagonisti di Arena Theatre: Circle Singing con Caterina Sebastiano e Arena Theatre: Corpi in Movimento con Alessandro Marasca, a cura di ApeCultura – Coordinamento di Associazioni giovanili di Ostia (8 agosto).

Nel corso della manifestazione, grande attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni, con i laboratori a tema marino a cura di Explora Museo dei Bambini di Roma e quelli di serigrafia di Made in Jail in spiaggia; l’animazione ludica e sportiva proposte dalle Associazioni del Patto Educativo di Comunità Municipio Roma X e da Scomodo; gli spettacoli di marionette del Teatro degli Accettella e di clown, acrobatica e illusionismo a cura di Associazione TDL Teatro del Lido e Chien barbu mal rasè. Non mancheranno le tante attività pensate per bambine e bambini dalle operatrici e gli operatori delle Biblioteche di Roma, in collaborazione con le realtà del territorio: presentazioni di libri, letture ad alta voce e laboratori artistico-manuali con Cheiron APS, nell’ambito del progetto “AggregAzione” (con SS. Pietro e Paolo Coop. Sociale e Accademia Int. S. Rita-ets); le letture animate con le volontarie e i volontari del progetto Nati per Leggere e con Brucotondo Aps all’interno del progetto Semi di Futuro; i laboratori naturalistici e sul mondo animale, come quello con l’entomologo Pasquale Spedaliere, in collaborazione con ANVA. Associazione Naturalistica Valle dell’Aniene, e quello di G.Eco. E poi, le favole in rima e gli spettacoli di arte varia con Massimiliano Maiucchi e le letture per “R-Esistere” di Cristina Pezzetta; un laboratorio creativo con i mattoncini Lego proposto da Brick Genius; La scienza sotto l’ombrellone a cura della Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (nell’ambito del progetto di terza Missione Sci-All: scienza e libri a portata di mano); Mystery Game con lo scrittore Luca Tebaldi e in collaborazione con Libreria Samarcanda.

Le Biblioteche di Roma proporranno anche tanti appuntamenti dedicati agli adulti, con talk su temi legati alla natura, al territorio, alla società, la linguistica. E poi, gli incontri con gli autori, come quello con Silvana Baroni che il 20 luglio presenterà il suo libro Dimmi il tuo colore (Edizioni Croce, 2025) e quello del 2 agosto per la presentazione di A Seattle con i Nirvana di Alessio Dimartino (Giulio Perrone Editore, 2024) e In Inghilterra con gli Oasis di Giulio Carlo Pantalei (Giulio Perrone Editore, 2025). Doppio appuntamento il 31 agosto con Figlie selvagge di Cinzia Giorgio (Rizzoli, 2025) e Palla prigioniera. La passione per il calcio nei penitenziari italiani di Pino Rampolla. Il 6 settembre, invece, sono attesi due reading: Maruzza Musmeci con Davide Sapienza, in omaggio a Camilleri nel centenario dalla nascita, e Poesie pe campà mejo di e con Lorenzo Di Matteo (Eretica, 2025). Il 14 settembre, Brucia l’origine, presentazione del libro di Daniele Mencarelli (Mondadori, 2024) con l’autore e Angela Buonocore. Nella stessa giornata, 18 Stregati dalla lettura: i circoli di lettura della Biblioteca Elsa Morante invitano a commentare e condividere impressioni sul libro vincitore del Premio Strega.

Le iniziative di Ostia. Un Mare di Cultura sono promosse da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con il Municipio Roma X, il Patto Educativo di Comunità Municipio Roma X, ,l’Istituzione Biblioteche di Roma, il Circolo di Cultura Omossessuale Mario Mieli, i Teatri in Comune – Teatro del Lido, Explora Museo dei Bambini di Roma, Associazione Scomodo, Palestra Talento e Tenacia, Associazione Culturale Playtown Roma insieme ad associazioni ed enti del territorio e Letterature Festival Internazionale di Roma. Supporto organizzativo Zétema Progetto Cultura. Media Partner Canale10.

Il programma completo, in costante aggiornamento, è consultabile e scaricabile su https://culture.roma.it/appuntamento/ostia-un-mare-di-cultura.

ASPETTANDO “LETTERATURE FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA”

Il 25 giugno alla Casa del Jazz, l’atteso appuntamento con David Grossman, tra i più grandi narratori contemporanei, vincitore di numerosi premi, tra i quali il Man Booker International Prize. Per il ciclo Anteprime del Letterature Festival Internazionale di Roma, lo scrittore sarà sul palco in dialogo con Melania Mazzucco. Il 1° luglio si concludono le Anteprime al Teatro Elsa Morante in compagnia dello scrittore, giornalista, traduttore, autore di testi teatrali e poetici, Erri De Luca. Inizio eventi alle ore 21; per le Anteprime, ingresso libero con prenotazione consigliata al numero 060608. Sarà presente il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS del Dipartimento Politiche Sociali e Salute svolto dalla Cooperativa Segni di Integrazione Lazio.

Il programma di Letterature Festival Internazionale di Roma è curato da Simona Cives con la collaborazione di un comitato scientifico composto Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terranova. La manifestazione è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curata dal Dipartimento Attività Culturali con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Biblioteche di Roma, Fondazione Musica per Roma, Parco Archeologico del Colosseo, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Liquore Strega. Info e aggiornamenti sul programma delle Anteprime e di Letterature Festival Internazionale di Roma www.culture.roma.it/festivaldelleletterature.

EBRAICA – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CULTURA

Ultima giornata, domani 25 giugno presso il Quartiere Ebraico di Roma, per la XVIII edizione di EBRAICA – Festival Internazionale di Cultura,promosso dalla Comunità Ebraica di Roma, curato da Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella. Il titolo scelto per questa edizione della kermesse, che ogni anno propone percorsi di conoscenza sull’identità ebraica attraverso l’arte e il confronto, è (A)Live: un richiamo diretto alla vita, al valore dello spettacolo dal vivo e, al tempo stesso, un inno alla ricchezza della cultura come forza che unisce, racconta, affronta le sfide del presente e anticipa il futuro. Nella serata conclusiva, alle 19.30, è in programma Il Valore del Noi. Singolare al plurale, un dialogo a più voci con Rav Riccardo Di Segni, Marco Impagliazzo, Stefano Lucchini, moderato da Maurizio Molinari. In una società che sempre più trova motivi per dividere gli uni dagli altri, la sfida è coniugare radici, culture, esperienze e fedi diverse in una trama comune ispirata al futuro che vorremmo. Appuntamento al Palazzo della Cultura di via del Portico d’Ottavia; ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLE ISTITUZIONI CULTURALI DI ROMA CAPITALE

Prosegue il cartellone di spettacoli teatrali, concerti, incontri, mostre e attività per tutte le età che abiterà diversi luoghi di Roma Capitale e proposti dalle istituzioni culturali cittadine.

Ecco alcuni degli appuntamenti.

CINEMA

A partire dalla fine di giugno, la Fondazione Cinema per Roma porta la Settima arte in tutta la Capitale con numerose proiezioni a ingresso gratuito che coinvolgeranno gli spettatori dal centro alle borgate.

Fino al 7 settembre, la programmazione della Casa del Cinema si sposta all’aperto, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena cinematografica di 300 posti immersa nel verde di Villa Borghese. Ogni giorno, una proiezione tra grandi classici del cinema italiano e internazionale – presentati in versione originale – rassegne tematiche, incontri ed eventi.

Dopo il successo della scorsa estate, torna dal 26 giugno al 24 luglio, per la IV edizione, Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di oltre mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti. Film in versione originale e incontri con i protagonisti del cinema italiano ma anche gli omaggi ad alcuni maestri del cinema, da Sam Peckinpah a Robert Altman, da Peter Sellers a Paul Newman.

In collaborazione con Zètema Progetto Cultura, la Fondazione torna nelle aree meno centrali della Capitale con la III edizione Vivi il cinema!. Tre diverse arene cinematografiche che ospiteranno proiezioni gratuite introdotte da registi e attori: a Tor Bella Monaca (dal 27 giugno al 16 luglio), presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà (dal 3 al 24 luglio), e a Corviale (dal 9 al 30 luglio). Il programma ospiterà alcuni grandi successi del mondo dell’animazione, opere a tematica ambientale, film musicali, omaggi e iniziative in collaborazione con i Municipi e le più interessanti realtà del territorio (finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2 – Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane).

MUSICA

Al via Tra Sacro e Umano, il Caracalla Festival 2025 firmato a Damiano Michieletto: dal 29 giugno al 7 agosto, alle Terme di Caracalla e alla Basilica di Massenzio, quattro nuove produzioni operistiche, musica sacra, musical, danza, concerti e incontri. Questi i primi appuntamenti. Il Festival si apre domenica 29 giugno, festa patronale della Città di Roma. La serata inaugurale, in programma alla Basilica di Massenzio e intitolata La gioia interiore, vedrà protagonista il teologo e comunicatore Vito Mancuso, in una riflessione sul tema della riconciliazione e sull’importanza di riuscire a coltivare una forma di spiritualità. Verrà accompagnato dall’esecuzione del ciclo di madrigali per sette voci Lagrime di San Pietro di Orlando di Lasso. Interventi in live electronics del compositore Vittorio Montalti.

Il 1° luglio a Massenzio primo appuntamento con il teatro musicale e, in particolare, con La Resurrezione, il più romano degli oratori di Händel per la regia di Ilaria Lanzino. La direzione musicale è affidata a George Petrou. Protagonisti sul palco saranno Sara Blanch (Angelo), Ana Maria Labin (Maddalena), Teresa Iervolino (Cleofe), Charles Workman (San Giovanni) e Giorgio Caoduro (Lucifero). Repliche: 2, 4 e 5 luglio.

Dal sacro al profano, invece, con la programmazione della Fondazione Musica per Roma che prosegue sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con Roma Summer Fest. Il 27 giugno segna il ritorno di un gruppo leggendario: CCCP – Fedeli alla Linea tornano in concerto con la potenza visionaria e provocatoria che li ha resi culto. Un evento imperdibile per chi ama la musica come strumento di rottura.

L’estate romana assume le sembianze di un quadro impressionista in forma musicale presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium, in occasione del secondo appuntamento della stagione estiva firmata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lunedì 30 giugno, il Direttore Musicale Daniel Harding dirigerà due capolavori dell’impressionismo musicale: La Mer di Claude Debussye Daphnis et Chloédi Maurice Ravel. Con lui sul palco l’Orchestra e il Coro dell’Accademia.

Harding torna, ma all’aperto, nella Cavea, il 2 luglio, per dirigere le musiche di un compositore con cui si è già abilmente confrontato negli scorsi mesi: Giuseppe Verdi e la sua Messa da Requiem. Con Orchestra e Coro di Santa Cecilia, e nelle parti solistiche, si esibiranno il soprano Federica Lombardi, il mezzosoprano Teresa Romano, il tenore Francesco Demuro e il basso Giorgi Manoshvili.

TEATRO

Spettacoli unici per un’estate di teatro tra classici e contemporaneità. Ha preso il via e proseguirà fino al 26 luglio la prima edizione del Teatro Ostia Antica Festival a cura della Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Un’esperienza culturale inedita che riannoda il filo con la tradizione del teatro e le radici del rapporto tra pubblico e scena, attraverso un programma internazionale d’eccezione. Il Teatro romano di Ostia, sede principale del Festival, accoglierà le voci immortali delle Antigoni, che prenderanno vita negli spettacoli per esplorare la complessità del mito, partendo da Antigone, per ricongiungerla a Edipo e Ifigenia, figure senza tempo che, attraverso diverse declinazioni, ne svelano la molteplicità di sguardi e interpretazioni. Questo viaggio nelle Antigoni prende il via dal 2 al 6 luglio con Edipo Re, per la regia di Luca De Fusco: una rilettura in chiave “thriller” psicoanalitica del classico, dove i personaggi, avvolti nell’oscurità e tormentati da una maledizione, esplorano temi come l’identità, la colpa e il destino. Un viaggio nell’animo di Edipo, interpretato da Luca Lazzareschi. Accanto a lui, Manuela Mandracchia nei panni di Giocasta. Lo spettacolo si completa con un nutrito cast di interpreti: Paolo Serra (Creonte), Francesco Biscione (1 Corifeo), Paolo Cresta (secondo Nunzio e 2 Corifeo) e Alessandro Balletta (3 Corifeo).

ARTE

Diverse le opportunità di vivere e scoprire il grande patrimonio artistico e culturale della città con gli appuntamenti proposti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tra questi, si segnala il ciclo di incontri Artisti a Villa Borghese, in cui si discuterà di arte e natura in compagnia di alcune personalità di spicco dello scenario artistico contemporaneo. Venerdì 27 giugno alle 18.30 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, è in programma un’intervista in esclusiva a Lamberto Pignotti, tra i fondatori, nel 1963, del movimento sperimentale di poesia visiva Gruppo 70. Attività e ingresso gratuiti per tutti, con prenotazione consigliata allo 060608.

Tante le opportunità anche per le piccole visitatrici e i piccoli visitatori. Giovedì 26 giugno alle ore 10 il Museo Napoleonico propone il laboratorio creativo Fantasia al potere! In vacanza coi Bonaparte, per viaggiare tra i ricordi della famiglia Bonaparte, scoprire storie e personaggi lontani nel tempo, costruire, dipingere e decorare le proprie creazioni con materiali naturali e di riciclo. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 partecipanti tra 6 e 12 anni più accompagnatori. Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, infine, domenica 29 giugno alle 11 (in inglese) e alle 15 (in italiano) fa tappa il laboratorio itinerante Il giro del mondo in un giorno. Sarà l’occasione per scoprire le appassionanti avventure nascoste dietro le opere dello scultore e viaggiatore Pietro Canonica, forniti di un passaporto sul quale apporre un bollino dopo aver risolto indovinelli e indizi. Attività e ingresso gratuiti per tutti. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini tra gli 8 e i 12 anni.

Alla Pelanda del Mattatoio di Testaccio, negli spazi del Teatro 1, prosegue La Pelanda Open, il programma culturale che tra giugno e luglio, ospita gli eventi vincitori del bando indetto da Azienda Speciale Palaexpo. Il progetto, che nasce dalla volontà di promuovere e diffondere la cultura contemporanea in tutte le sue manifestazioni, ha premiato diciassette progetti in grado di entrare in dialogo con il pubblico, le istituzioni e il territorio, all’interno di uno spazio urbano come quello della Pelanda. L’obiettivo è trasformare questo luogo in un laboratorio sempre più aperto alle idee, visioni e pratiche, ma anche a dibattiti, collettivi e hub culturali. Gli eventi selezionati spaziano da performance interattive, esposizioni, dibattiti, laboratori creativi ad altri formati ibridi, tutti accomunati da un approccio sperimentale e da una forte attenzione all’esperienza e alla partecipazione del pubblico nell’ambito della città di Roma, come spazio di confronto urbano. Di seguito alcuni dei progetti che verranno portati al pubblico: Casa della Danza – Laboratorio di Movimento e di Pensiero per uno spazio aperto a Roma a cura di Lucia Guarino e Nicola Vincenzoni (26 giugno ore 17); Simbionti – Pratiche di Coesistenza tra Arte, Cura e Tecnologia per Rituali disobbedienti a cura di Erinni (28 giugno ore 14); 36 Parole a cura di Valerio Ventura (30 giugno ore 10 e ore 18); I’ll write you something new a cura di Maria Luisa Usai (1° luglio ore 18.30 e 2 luglio ore 18).