Estate Romana 2025, eventi gratuiti e cultura in ogni quartiere: il programma

Riceviamo e pubblichiamo

Roma è tutta Roma: dal cuore storico della Città Eterna, passando per i quartieri più lontani dal centro, fino alle spiagge di Ostia e alle rive del Tevere. Roma Capitale presenta un ampio programma di iniziative per l’Estate Romana 2025, pensato per ogni abitante e per tutte e tutti coloro che trascorreranno i mesi più caldi in città. Da giugno a ottobre , un calendario di eventi che non dimentica nessun luogo per valorizzare l’essenza profonda e il potenziale creativo di ogni quartiere. In questa grande stagione di importanti eventi che abiteranno la città, per il 2025 sono ancora di più le opportunità di vivere l’estate nella Capitale all’insegna della cultura e del divertimento accessibile ma anche dell’inclusione e della partecipazione collettiva. Un palinsesto che conta moltissime iniziative, completamente gratuite o fruibili a prezzi ridotti. Un’occasione per riscoprire Roma attraverso una nuova prospettiva e che premia la prossimità, in cui vie, piazze, parchi, spiagge e borgate si trasformeranno in poli pulsanti di cultura e intrattenimento con manifestazioni artistiche, cinematografiche, musicali, teatrali, letterarie e molto altro, in grado di celebrare l’identità e la storia di tutta la città.

Di seguito, alcuni degli appuntamenti a cui il pubblico romano (e non solo) potrà prendere parte a prezzi ridotti o completamente gratuiti .

LE ARENE CINEMATOGRAFICHE SOTTO LE STELLE

Tutta Roma si illumina con la magia della Settima arte. Saranno circa 50, infatti, le arene che abiteranno l’intera città, per la maggior parte a ingresso gratuito. Dalle piazze storiche alle borgate, dai parchi cittadini fino al litorale, Roma si trasforma in una grande sala cinematografica all’aperto, offrendo un’ampia selezione di pellicole e incontri con protagoniste e protagonisti del cinema. Dal Parco degli Acquedotti a Corviale, dalla Casa del Cinema a Villa Borghese a Tor Bella Monaca, non dimenticando la Cervelletta e fino all’Idroscalo di Ostia, cittadine e cittadini potranno raggiungere un’arena e godere della magia del cinema sotto le stelle. Una proposta senza precedenti, tra le arene finanziate dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR – tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2 – Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane – dai Municipi, da diversi enti e fondazioni e dalle associazioni vincitrici degli avvisi pubblici messi in campo per il sostegno alla programmazione culturale. I diversi cartelloni si differenziano per temi e proposte: film classici e contemporanei, film in lingua originale e retrospettive, aggiungendo, in molte occasioni, il privilegio di ascoltare registe, registi, attrici e attori del panorama nazionale e internazionale, tra cui Saverio Costanzo, Matteo Garrone, Edoardo Leo, Mario Martone, Micaela Ramazzotti, Alba Rohrwacher, Carlo Verdone e Paolo Virzì.

OSTIA È UN MARE DI CULTURA

Particolare attenzione sarà dedicata al litorale romano con Un Mare di Cultura. Dopo il successo di Città Studio. Un Mare di Sapere, che nel mese di maggio ha trasformato il Pontile di Ostia in una grande agorà della cultura, della formazione e della conoscenza, il programma di Roma Capitale punta a rilanciare le coste, e in particolare le spiagge di Ponente, come luoghi vivi e ricchi di opportunità. Il cartellone raccoglierà eventi che animeranno i fine settimana estivi, con una programmazione particolarmente dedicata a bambine e bambini.

Tra gli appuntamenti previsti, una tappa dell’evento diffuso Felicittà e l’Ostia Queer festival, promossi dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale. Saranno protagonisti dell’offerta anche il Teatro del Lido di Ostia, la Biblioteca Elsa Morante e soggetti culturali, sociali e sportivi.

Inoltre, in piazza dei Piroscafi all’Idroscalo di Ostia, torna Punta Sacra Film Fest, ideata dall’Associazione Playtown Roma e giunta alla sua IV edizione. A luglio, proiezioni a ingresso gratuito, accompagnate da protagoniste e protagonisti del cinema italiano, tra cui Francesca Comencini e Luca Bigazzi, e della letteratura, con la partecipazione di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma.

Ancora, il 21 giugno, è atteso un evento speciale per la Festa della Musica.

Il programma è realizzato in collaborazione con il Municipio Roma X. Media partner Canale 10.

ROMA È UN PALCOSCENICO: DAI FESTIVAL AGLI SPETTACOLI DAL VIVO

La programmazione sarà ulteriormente arricchita da un fitto calendario di concerti e spettacoli teatrali, con tanti appuntamenti gratuiti o a prezzi calmierati. Nell’ambito del cartellone estivo del Teatro dell’Opera di Roma, fino al 22 giugno, il pubblico è invitato nelle piazze dei quartieri della città per il progetto itinerante OperaCamion mentre il 18 luglio torna Linea Opera, la linea Atac che condurrà il pubblico da tutti i Municipi alla prima della Traviata sul palco del Caracalla Festival. Ritorna, poi, Summertime, la stagione estiva alla Casa del Jazz, che propone diversi live con artisti di fama nazionale internazionale, con biglietti per tutte le tasche. A settembre, infine, la finale del Premio De André torna nella piazza del quartiere Magliana che porta il nome del grande cantautore genovese.

Non mancheranno le kermesse teatrali e i festival. Tra giugno e luglio, il Teatro di Roma presenta la prima edizione di Teatro Ostia Antica Festival in tre sedi prestigiose della città – il Teatro romano di Ostia, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e il Teatro Argentina – tra echi classici e visioni contemporanee. A luglio e agosto, invece, il Teatro India si trasforma in un vivace palcoscenico estivo per India Città Aperta, con laboratori teatrali per bambine, bambini e famiglie, stand up e circo, musica, cinema, podcasting ed editoria. A settembre, torna Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, giunto alla sua XX edizione. Sempre a settembre, prende il via la 40ª edizione del Romaeuropa Festival: oltre due mesi di programmazione tra musica, danza, teatro, arti digitali e creazioni per l’infanzia. Spettacoli, performance, produzioni e attività per bambine, bambini e famiglie saranno al centro della proposta dei TiC Teatri in Comune, la rete dei teatri cittadini che abbraccia tutta la Capitale. Interessante, infine, il calendario di iniziative che concludono i progetti proposti dalle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/2025.

Una pagina importante del cartellone dell’Estate Romana 2025 è dedicata alla letteratura, con appuntamenti di richiamo per gli appassionati di narrativa, poesia e saggistica, tutti a ingresso gratuito. Torna, per la sua XXIV edizione a cura di Simona Cives, LETTERATURE Festival Internazionale di Roma. A luglio, le storiche mura dello Stadio Palatino ospiteranno grandi nomi del panorama letterario nazionale e internazionale che porteranno al pubblico le loro parole sul tema “ritorni”, uno dei più antichi e profondi tòpoi della letteratura. Fino al 1° luglio, invece, proseguono le Anteprime del Festival: in diversi luoghi della città, un ciclo di incontri diffusi con scrittrici e scrittori per riflettere sul tema di questa edizione. A giugno, inoltre, appuntamento con la XVIII edizione di Ebraica – Festival Internazionale di Cultura che quest’anno sceglie come tema (A)live. Nell’antico quartiere ebraico, un percorso culturale e interreligioso promosso dalla Comunità Ebraica di Roma e dedicato alla vita e alla vitalità della cultura che resiste, tra libri, spettacoli dal vivo e innovazione.

UN CUORE PIENO DI BELLEZZA. MOSTRE E NUOVI ORIZZONTI IN CITTÀ

Dall’archeologia al contemporaneo, dalla fotografia alle installazioni multimediali, tante le proposte all’insegna dell’arte per tutte e tutti coloro resteranno in città.

Per tutto il periodo estivo sono regolarmente aperti al pubblico i Musei Civici con un ampio programma di mostre e attività didattiche (www.museiincomuneroma.it). Un’offerta straordinaria di cui cittadine e cittadini romani potranno godere gratuitamente (tranne poche eccezioni) grazie alla Roma MIC Card. Sempre a ingresso gratuito per tutti, invece, le speciali aperture serali di Villa di Massenzio, che si offre ai visitatori nello splendore della nuova illuminazione artistica.

Da non perdere, inoltre, le tante mostre ospitate negli spazi espositivi dell’Azienda Speciale Palaexpo – Palazzo Esposizioni Roma, MACRO e Mattatoio di Testaccio – dalla fotografia ai grandi temi della contemporaneità. Completano l’offerta una serie di attività dedicate a un pubblico di tutte le età.

ROMA CREATIVA 365 E OPEN25 ARTES ET IUBILAEUM: UN IMPEGNO CONTINUO

Offrire un’esperienza culturale continua e accessibile, che celebri la ricchezza e la diversità di Roma in ogni sua espressione. È questo l’obiettivo di ROMA CREATIVA 365 Cultura tutto l’anno”, il nuovo Avviso pubblico attraverso il quale Roma Capitale, per il biennio 2025-2026, punta a sostenere un’ampia e diversificata programmazione di iniziative culturali per accendere la creatività 365 giorni all’anno e in tutta la città. Saranno diversi e diffusi i progetti che, anche nel corso dei mesi estivi – dal cinema allo spettacolo dal vivo, all’arte contemporanea – animeranno l’intera città, garantendo a tutte le cittadine e tutti i cittadini un accesso costante e capillare alle opportunità culturali della Capitale. Hanno già preso il via, inoltre, le iniziative delle associazioni vincitrici del bando OPEN25 – ARTES ET IUBILAEUM che, nell’arco dell’anno giubilare, portano al pubblico un variegato palinsesto di eventi fra percorsi, attività performative, arti visive, esperienze di culture gastronomiche di comunità e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

“Siamo soddisfatti della ricchissima proposta culturale che siamo riusciti a costruire per tutta la città, l’estate romana abbraccerà tutti i quartieri e arriverà fino al mare di Ostia: musica, cinema, letteratura, arte e teatro saranno ovunque protagonisti della nostra estate, dal mare alle piazze. Abbiamo voluto ragionare su un ventaglio di proposte che non trascurasse nessuna fascia della popolazione, né da un punto di vista anagrafico né – soprattutto – economico. Cittadini e cittadine, ma anche turisti, pellegrini, visitatori, avranno l’imbarazzo della scelta per vivere l’estate a Roma. A tutte le proposte che abbiamo presentato oggi e che comprendono i progetti vincitori dell’avviso Artes et Iubileum, si aggiungeranno quelli che risulteranno dal Bando Roma Creativa 365, che con la destagionalizzazione non riguarderanno esclusivamente l’estate ma certamente la comprenderanno”, dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

“Con “Felicittà”, alla sua terza edizione, apriamo il nostro patrimonio alla città, inteso non solo come edifici, ma come relazioni e comunità. Quest’anno ci concentriamo su Ostia, un territorio ricco di potenzialità, dove vogliamo investire con azioni mirate. Valorizzeremo luoghi simbolici come The Spot Skate Park, la Palestra della Legalità, il Teatro del Lido, le Officine del Mare e l’esperienza di Noi Antimafia, con aperture straordinarie e attività culturali. Con “Felicittà Beach” porteremo servizi e cultura sulle spiagge di Ostia Ponente, colmando un vuoto lasciato dai bandi andati deserti. Non sarà una replica, ma un vero laboratorio: il 3 luglio una festa per i giovani, poi un omaggio al Festival dei Poeti del ’79, e infine l’Ostia Queer Festival. Perché innovazione e partecipazione devono arrivare ovunque, non solo in centro”, dichiara l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi.

Le iniziative dell’Estate Romana 2025 sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con i Municipi, con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea – Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale,– i TiC Teatri in Comune e ulteriori istituzioni, enti, fondazioni e associazioni del territorio. Con la collaborazione di SIAE.

Tutte le informazioni e i programmi delle manifestazioni – in costante aggiornamento – saranno disponibili su www.culture.roma.it.