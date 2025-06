Etruria Musica Festival 2025 a Tarquinia: programma, date e ospiti dal 4 al 20 luglio

Torna a Tarquinia l’Etruria Musica Festival, giunto alla sua ventiduesima edizione. Dal 4 al 20 luglio, la rassegna proporrà un calendario variegato di appuntamenti dedicati alla musica classica, jazz e contemporanea, con eventi a ingresso gratuito e concerti a pagamento, ospitati in alcune delle location più suggestive della città. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e dall’associazione culturale Sound Garden, con il contributo del Fondo PSMSAD dell’INPS, destinato al sostegno di pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Concerti in sala consiliare e serate all’Arena San Marco

Ad aprire il festival sarà uno spazio dedicato ai giovani: il 4 e 5 luglio, alle ore 18.30, la sala consiliare del palazzo comunale ospiterà due recital pianistici a ingresso libero con Lucrezia Liberati ed Elia Frittelli. Il cartellone principale prevede invece quattro serate a pagamento, tutte alle 21.30, nella cornice dell’Arena San Marco. Il 17 luglio si esibirà Danilo Rea in un recital per pianoforte solo. Il giorno successivo, 18 luglio, l’Ava Alami Quintet presenterà “Azalea”, progetto originale guidato dalla cantante Ava Alami. Il 19 luglio sarà la volta dell’Orchestra delle Cento Città, che eseguirà il Bolero di Ravel con il Balletto di Roma e i giovani del Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, diretti da Sergio La Stella. Il 20 luglio chiuderà la sezione serale il quartetto jazz di Cosimo Boni, Giovanni Benvenuti, Francesco Pierotti e Fabio D’Isanto.

Eventi all’alba e al tramonto tra natura e musica

Il festival si concluderà ad agosto con “Dal tramonto all’alba”, due concerti gratuiti ambientati in orari e luoghi suggestivi. Il 16 agosto, alle 19.30, al porto Clementino si esibiranno i CODICE C, band composta da Danilo Cherni, Gianluca Capitani, Andrea Casali e Giacomo Anselmi. Il 17 agosto, alle 5.45, il belvedere dell’Alberata Dante Alighieri farà da sfondo al concerto all’alba di Fabio Zeppetella e Dario Deidda. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint al numero 0788 849282.