Agosto 2026 a Tarquinia Lido: spiccano musica, Sport’n’Roll, Wave Music Awards e Carnevale Estivo

Dopo la grande partecipazione registrata agli appuntamenti di luglio, Tarquinia Lido si appresta a vivere un mese di agosto ricco di iniziative. Pro Loco Tarquinia e Comune di Tarquinia, in collaborazione con SIB Tarquinia, Federbalneari e gli operatori balneari e commerciali del Lido, hanno predisposto un calendario che alterna eventi ormai consolidati a nuove proposte pensate per coinvolgere residenti e turisti.

Il successo di manifestazioni come Bolle d’Amare e della prima sfilata del Carnevale Estivo ha confermato il forte richiamo degli eventi organizzati sul lungomare, contribuendo ad animare il territorio e a valorizzarne le attività. Su questa scia si inseriscono gli appuntamenti di agosto, tra concerti, spettacoli, sport e grandi eventi.

Da Sport’n’Roll ai Wave Music Awards: il programma di agosto

Ad aprire il calendario sarà, sabato 1° agosto, il concerto del Trio d’Autore, con una serata dedicata ai grandi classici della musica italiana.

Il cuore del programma sarà però Sport’n’Roll, in programma dal 13 al 16 agosto, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti simbolo dell’estate tarquiniese. Per quattro giorni il Lido ospiterà tornei, dimostrazioni sportive e attività organizzate dalle associazioni del territorio, affiancate da spettacoli serali.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 13 agosto, sarà lo spettacolo live dei protagonisti di “Showtime Band”, mentre giovedì 14 agosto riflettori puntati sul Wave Music Awards – Il Tour dell’Estate. In Piazza delle Naiadi saliranno sul palco eroCaddeo, Gard, Plasma, Riccardo, Andrea Ricci e Gabriele Marcianò, giovani artisti emersi attraverso talent show televisivi e network radiofonici nazionali. A condurre la serata saranno Marzio Parisi e Jessica Bucci, in un evento a ingresso gratuito realizzato in collaborazione con EMY Show Group Italia e con Rai Radio Tutta Italiana come media partner ufficiale del tour.

Il gran finale con il Carnevale Estivo

A chiudere il calendario sarà il secondo appuntamento del Carnevale Estivo, che tornerà ad animare il lungomare dopo il successo della prima sfilata di luglio. Le spettacolari sculture gonfiabili, diventate il simbolo della nuova formula della manifestazione, sfileranno nuovamente lungo il Lido, confermando una proposta che ha saputo rinnovare la tradizione carnevalesca in chiave estiva.

Nelle prossime settimane saranno diffusi i programmi dettagliati dei singoli appuntamenti, con orari e informazioni organizzative. L’obiettivo condiviso da Pro Loco Tarquinia, Comune di Tarquinia, SIB Tarquinia, Federbalneari e dagli operatori del Lido è quello di offrire un calendario capace di valorizzare il territorio e accompagnare residenti e visitatori fino al termine della stagione estiva.