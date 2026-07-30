Montalto e Pescia, il PD: «Più spazio alle imprese locali negli affidamenti pubblici»

Riceviamo dal Partito Democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana esprime forte preoccupazione per una tendenza che, negli ultimi anni, appare sempre più evidente: numerosi lavori pubblici vengono affidati ad aziende esterne al nostro territorio.

Siamo consapevoli che gli affidamenti devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza e della libera concorrenza. Tuttavia, riteniamo che un’Amministrazione comunale abbia anche il compito di costruire una strategia capace di valorizzare il tessuto economico locale, favorendo, quando possibile e consentito dalla legge, la partecipazione delle imprese di Montalto di Castro e Pescia Romana.

Le nostre aziende, gli artigiani e i professionisti rappresentano una ricchezza per la comunità. Sono realtà che investono sul territorio, creano occupazione, formano lavoratori e contribuiscono ogni giorno alla crescita economica del nostro Comune. Ignorare questo patrimonio significa rinunciare a una leva fondamentale di sviluppo.

Ogni investimento pubblico dovrebbe produrre un doppio risultato: realizzare opere utili ai cittadini e generare ricadute economiche positive per la comunità che quelle opere le finanzia. Quando questo non accade, è legittimo interrogarsi sulle scelte compiute dall’Amministrazione.

Per questo chiediamo maggiore attenzione nella programmazione degli interventi, una più ampia partecipazione delle imprese locali alle procedure di affidamento e la massima trasparenza nelle scelte che riguardano l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Partito Democratico continuerà a vigilare su questo tema con spirito costruttivo, convinto che sostenere le imprese del territorio non significhi chiedere privilegi, ma costruire un modello di sviluppo che tenga insieme qualità delle opere, legalità e crescita economica della nostra comunità.