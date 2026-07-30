Ottava de Santo Egidio 2026, Orte torna nel Medioevo dal 31 agosto al 13 settembre

Dal 31 agosto al 13 settembre il centro storico di Orte tornerà a immergersi nelle atmosfere del Medioevo con la 55ª edizione dell’Ottava de Santo Egidio, tra le più importanti manifestazioni storico-rievocative del Lazio. L’evento, organizzato dall’Ente Ottava Medievale, è stato recentemente classificato al secondo posto nel bando del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica del Ministero della Cultura e affonda le proprie radici in una tradizione documentata già prima del 1396, anno in cui Papa Bonifacio IX concesse le stesse indulgenze della Porziuncola di Assisi.

L’edizione 2026 avrà come filo conduttore “Septem. Un numero tra sacro e profano”, un tema ispirato alle sette contrade di Orte, protagoniste della manifestazione insieme alle numerose associazioni e realtà cittadine che ogni anno contribuiscono all’organizzazione dell’evento.

Cortei, spettacoli e il Palio degli Arcieri

L’apertura ufficiale è in programma la sera del 31 agosto con la tradizionale processione dedicata a Sant’Egidio, patrono della città, che si concluderà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta con la benedizione dei gonfaloni e degli arcieri delle contrade.

Nei giorni successivi Piazza della Libertà ospiterà spettacoli, esibizioni e cerimonie medievali fino al giuramento del podestà e al dono dell’anello d’argento, previsti per domenica 6 settembre. Dal 7 al 10 settembre ciascuna delle sette contrade sarà protagonista con feste, cortei, giochi e spettacoli. Il momento più atteso arriverà domenica 13 settembre, quando il Grande Corteo Storico sfilerà per le vie del centro prima del tradizionale Palio degli Arcieri, che assegnerà l’ambito anello d’argento. A chiudere la manifestazione sarà l’esibizione del Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte.

Cultura, taverne medievali e iniziative per tutte le età

Accanto alle rievocazioni storiche, l’Ottava de Santo Egidio proporrà un ricco programma culturale con conferenze, incontri con studiosi, la mostra diffusa “Luci ed ombre nel Medioevo… Septem… un numero tra sacro e profano”, il mercatino delle eccellenze agroalimentari “Lo Chiostro de lo Gusto” e numerose attività dedicate a famiglie e giovani, già a partire dall’anteprima del 28 agosto.

Nel calendario trovano spazio anche appuntamenti dedicati a San Francesco, nell’ambito delle celebrazioni nazionali per gli 800 anni dalla sua morte, mentre le sette contrade apriranno le tradizionali taverne medievali, allestite in edifici di pregio storico, dove sarà possibile degustare i piatti della tradizione locale.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale dell’Ottava de Santo Egidio.