Tarquinia Lido, il 3 agosto tornano le “Giostre dal Cuore Blu” al Luna Park

Lunedì 3 agosto il Luna Park di Tarquinia Lido ospiterà una nuova edizione di “Giostre dal Cuore Blu”, iniziativa dedicata all’inclusione, al divertimento e alla condivisione, pensata per offrire ai bambini e alle loro famiglie un pomeriggio di festa in un clima sereno e accogliente.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra Davide Dancelli, Fabio Gagni e Laura Mazzola, con il coinvolgimento dell’Associazione Autismo Cuori Blu, che da anni partecipa al progetto contribuendo a renderlo un momento di incontro e sensibilizzazione per l’intera comunità.

Un progetto che si rinnova ogni anno

L’iniziativa viene riproposta ogni estate grazie all’entusiasmo dei volontari, delle famiglie e dei bambini dell’associazione, con l’obiettivo di promuovere occasioni di socialità e inclusione attraverso il gioco.

Fondamentale anche il sostegno della famiglia Dancelli, che fin dalla prima edizione ha messo a disposizione il Luna Park, confermando la propria attenzione verso i progetti di carattere sociale e contribuendo alla crescita dell’evento nel corso degli anni.

Il ricordo del contributo di Simona Busatta

Gli organizzatori sottolineano come “Giostre dal Cuore Blu” rappresenti un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, operatori e cittadini possa favorire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche a Simona Busatta, già presidente dell’Associazione Autismo Cuori Blu, ricordata per aver creduto nel progetto fin dalla sua nascita. «Fu lei ad accogliere questa iniziativa sin dalla prima edizione e senza il suo entusiasmo tutto questo non sarebbe stato possibile», evidenziano gli organizzatori.