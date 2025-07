Eventi culturali a Roma dal 11 al 17 luglio 2025: arte, astronomia e passeggiate archeologiche

Roma Capitale propone una settimana ricca di attività culturali dal 11 al 17 luglio 2025, con eventi gratuiti e accessibili ai possessori della Roma MIC Card. Tra incontri con artisti, passeggiate archeologiche e visite guidate, il programma spazia dalle arti visive all’astronomia, per una settimana all’insegna della cultura e della scoperta. Tra le principali iniziative spicca la seconda edizione di “Artisti a Villa Borghese”, un ciclo di incontri che esplora il legame tra arte e natura, con un focus su Keith Haring e il suo impatto su Roma.

Incontri e spettacoli: focus su Keith Haring e il cosmo al Circo Massimo

L’appuntamento imperdibile di venerdì 11 luglio alle 18:30 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese vedrà esperti e studiosi ricostruire il passaggio di Keith Haring a Roma nel 1984, con la presentazione delle opere urbanistiche che l’artista realizzò per la città, oggi perdute. Sabato 12 e domenica 13 luglio, il Circo Massimo ospiterà “Il cosmo al Circo Massimo”, due serate dedicate all’osservazione delle stelle, con astronomi del Planetario di Roma e proiezioni su megaschermo. Le attività saranno gratuite con il pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica, gratuito con la Roma MIC Card.

Visite e laboratori: arte, architettura e archeologia a Roma

Oltre agli eventi sopra citati, sabato 12 luglio sarà possibile partecipare a due visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, un’occasione per esplorare la dimora dello scrittore sul Tevere. Domenica 13 luglio, sarà la volta di una visita guidata con interprete LIS alla mostra retrospettiva di Franco Fontana al Museo dell’Ara Pacis, e di un laboratorio artistico al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Tra le proposte per i più piccoli, “Tra musica e poesia” al Museo della Repubblica Romana e “Schiavi, liberi e liberti” al Museo Archeologico dell’Auditorium. Da non perdere anche la visita ai Sepolcri repubblicani di Via Statilia e l’opportunità di conoscere i cantieri archeologici ai Fori Imperiali.

Info in sintesi

Tutti gli eventi sono gratuiti o inclusi nella Roma MIC Card. Prenotazioni obbligatorie per alcune attività, tramite il numero 06 06 08 o i link specifici per ogni evento. Per maggiori dettagli, visita i siti ufficiali di Musei in Comune e Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali.