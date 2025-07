Eventi culturali a Roma dal 4 al 10 luglio 2025: musei gratuiti, mostre e visite guidate

Torna domenica 6 luglio l’appuntamento con l’ingresso gratuito nei Musei Civici di Roma e in alcune aree archeologiche della città. Saranno accessibili gratuitamente l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo, i Fori Imperiali, il Museo della Forma Urbis e il Parco Archeologico del Celio. Resteranno invece a tariffazione ordinaria le mostre temporanee ospitate al Museo dell’Ara Pacis, ai Musei Capitolini e al Museo di Roma a Palazzo Braschi, così come l’esperienza immersiva Circo Maximo Experience. In programma anche le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, su prenotazione obbligatoria.

Archeologia, passeggiate e itinerari nei luoghi simbolo della città

Tra il 4 e il 10 luglio sono previste numerose iniziative nell’ambito del programma “Patrimonio in Comune – Speciale Giubileo 2025”. Tra le aperture straordinarie si segnalano quelle al Sepolcro degli Scipioni, al Teatro di Marcello e alla Necropoli Ostiense. In calendario anche passeggiate guidate a Villa Borghese, lungo le Mura Aureliane e alla Casina del Cardinal Bessarione. Non mancano le visite con interprete LIS in vari musei cittadini, tra cui i Mercati di Traiano, il Museo di Roma e la Galleria d’Arte Moderna. Domenica 6 luglio è prevista una visita guidata a Porta Maggiore e alla Tomba del fornaio Eurisace.

Attività per famiglie, laboratori per bambini e mostra didattiche

Il calendario della settimana propone inoltre un ricco ventaglio di iniziative rivolte a bambini e famiglie. Sabato 5 luglio il Museo Carlo Bilotti ospita un laboratorio sensoriale per bambini dagli 8 ai 12 anni, mentre mercoledì 9 luglio il Museo dell’Ara Pacis organizza l’attività interattiva “Indagini al Museo” per bambini dai 7 ai 12 anni. Il 10 luglio sono previsti tre appuntamenti: un laboratorio creativo al Museo Napoleonico, un percorso didattico alla Galleria d’Arte Moderna e una caccia al tesoro al Museo della Repubblica Romana. Tutte le attività sono gratuite su prenotazione tramite il contact center 060608.